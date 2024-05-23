فن|فرنسا

عن فيلم يناقش الإعاقة العقلية.. أرجنتيني يفوز بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان

Argentinian filmmaker Federico Luis (L), director of movie "Simon of the mountain" and Argentinian actor Lorenzo "Toto" Ferro pose at the 77th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 16, 2024. The movie "Simon of the Mountain" is has been selected at the Critics' Week of the 77th Cannes Festival
المخرج الأرجنتيني فيديريكو لويس (يسار) رفقة أحد ممثلي فيلم "سيمون دي لا مونتانيا" الحائز على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي (الفرنسية)
23/5/2024

حصل المخرج الأرجنتيني فيديريكو لويس أمس الأربعاء 22 مايو/أيار 2024، على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد -إحدى الفئات الفرعية في الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي– عن فيلمه الأول "سيمون دي لا مونتانيا" (Simon de la Montana).

ويؤدي لورينزو "توتو" فيرو (25 عاما) دور سيمون في الفيلم، وهو فتى يصادق مجموعة مراهقين من ذوي الإعاقات العقلية في مدينة بجبال الأنديس.

ويضم طاقم عمل "سيمون دي لا مونتانيا" ممثلين يعانون من إعاقات عقلية، شأنه في ذلك شأن الفيلم الفرنسي الناجح "أنبتي تروك أن بلوس" (Un P’tit Truc en Plus) لأرتوس.

وقال المخرج الأرجنتيني خلال تقديم فيلمه "أرى أن التواصل مع أشخاص مختلفين عنك يستحق بذل الجهد، فبهذه الطريقة يمكن الوصول إلى أجمل ما في البشر، أي عظمتهم وتعقيداتهم اللامتناهية".

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن بقية الفائزين بجوائز مهرجان كان، بما في ذلك السعفة الذهبية، خلال الحفلة الختامية مساء السبت.

المصدر : الفرنسية