عن فيلم يناقش الإعاقة العقلية.. أرجنتيني يفوز بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان

حصل المخرج الأرجنتيني فيديريكو لويس أمس الأربعاء 22 مايو/أيار 2024، على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد -إحدى الفئات الفرعية في الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي– عن فيلمه الأول "سيمون دي لا مونتانيا" (Simon de la Montana).

ويؤدي لورينزو "توتو" فيرو (25 عاما) دور سيمون في الفيلم، وهو فتى يصادق مجموعة مراهقين من ذوي الإعاقات العقلية في مدينة بجبال الأنديس.

ويضم طاقم عمل "سيمون دي لا مونتانيا" ممثلين يعانون من إعاقات عقلية، شأنه في ذلك شأن الفيلم الفرنسي الناجح "أنبتي تروك أن بلوس" (Un P’tit Truc en Plus) لأرتوس.

وقال المخرج الأرجنتيني خلال تقديم فيلمه "أرى أن التواصل مع أشخاص مختلفين عنك يستحق بذل الجهد، فبهذه الطريقة يمكن الوصول إلى أجمل ما في البشر، أي عظمتهم وتعقيداتهم اللامتناهية".

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن بقية الفائزين بجوائز مهرجان كان، بما في ذلك السعفة الذهبية، خلال الحفلة الختامية مساء السبت.