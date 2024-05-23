تأييد حكم بسجن الممثلة المصرية منة شلبي وتغريمها بتهمة حيازة مخدرات

رفضت محكمة النقض المصرية طعن الممثلة منة شلبي بالحكم الصادر بحبسها لمدة سنة مع وقف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة إحراز وتعاطي مخدر الحشيش، مؤيدة الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في يناير/كانون الثاني 2023.

وبعد صدور حكم محكمة النقض اليوم الخميس 23 مايو/آيار، قال محمد بهاء أبو شقة، محامي منة شلبي، إن الحكم "يوازي البراءة بعد قرار وقف تنفيذ الحبس لمدة عام"، مشيرا إلى أنه تم سداد قيمة الغرامة المالية بشكل فوري.

وتعود الواقعة إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين ضبطت السلطات في مطار القاهرة مواد غير مصرح بها قانونا مع شلبي لدى عودتها من السفر، فتم تحويلها إلى النيابة العامة، التي أفرجت عنها في اليوم نفسه على ذمة التحقيقات.

وتمت إحالة الفنانة البالغة من العمر 41 عاما للمحاكمة في 21 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض التعاطي، استنادا إلى إفادة 5 من العاملين في المطار، ممن أكدوا العثور على المواد المحظورة في أمتعتها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية.

وكان محاميها التمس حصولها على البراءة من التهم المنسوبة إليها استنادا إلى أن عملية تفتيش الحقائب تمت في غيابها، وأن الجهات الأمنية في المطار قدمت للنيابة تسجيلا لكاميرا واحدة فقط، مؤكدا انعدام صلة موكلته بالمضبوطات ببطلان التفتيش.

وأشار أبو شقة إلى أن شلبي أوقفت لدى عودتها من نيويورك بسبب علبة مستحضرات تجميل، لكنها فوجئت بتوجيه تهمة حيازة المواد المخدرة إليها.

على صعيد آخر، انتهت النجمة المصرية من تصوير مشاهدها في فيلم "الهوى سلطان" المنتظر عرضه في وقت لاحق من العام الجاري، والذي تتقاسم بطولته مع كل من أحمد داوود وأحمد خالد صالح وسوسن بدر، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

وغابت شلبي عن دراما 2024، إذ تعود آخر مشاركتها الفنية إلى موسم رمضان 2023، الذي قدمت فيه مسلسل "تغيير جو"، وقبلها بعام حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "بطلوع الروح".