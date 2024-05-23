ممثلة إيطالية تعلن دعمها لفلسطين خلال مشاركتها بمهرجان كان

عبّرت الممثلة الإيطالية جاسمين ترينكا عن تعاطفها مع أهالي قطاع غزة من خلال ارتدائها دبوسا عليه شكل العلم الفلسطيني، أثناء حضورها الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي العالمي في فرنسا.

وحضرت ترينكا البالغة من العمر 43 عاما، مهرجان الفيلم الذي أقيم في مدينة كان بفرنسا، حيث مشت على السجادة الحمراء لعرض الحلقة الأولى من مسلسل "موعد مع فاليريا جولينو" (Rendez-vous with… Valeria Golino).

وسبق لترينكا الفوز بجائزة أفضل ممثلة لفئة جائزة "نظرة ما" في مهرجان كان عام 2017، وذلك عن فيلم "محظوظة" (Fortunata)، كما ظفرت بجائزة أفضل موهبة صاعدة عام 2006.

ورغم حظر مدينة كان الفرنسية التظاهر وتنظيم المسيرات الاحتجاجية على طول شاطئ كروازيت، حيث يقام المهرجان، وتأكيد رئيسه تييري فريمو "أن يكون بدون جدلية، لنحرص على أن يكون الاهتمام الرئيسي لنا جميعا هو السينما"، سجلت الفنانة الفرنسية -من أصل جزائري- ليلى بختي رسالة لمنظمة اليونيسيف لصالح أطفال غزة، كما وضعت دبوسا أحمر على شكل بطيخ خلال مرورها على السجادة الحمراء تعبيرا عن تعاطفها مع الفلسطينيين.

كما نشر عضو لجنة تحكيم المهرجان الممثل الفرنسي "عمر سي" دعوة لوقف إطلاق النار على إنستغرام في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أما نجمة هوليود الأسترالية كيت بلانشيت، فأثارت الكثير من التكهنات، إذ أطلت على الحضور بفستان قيل إنه يمثل 3 من ألوان العلم الفلسطيني الأخضر والأبيض والأسود، بينما استكملت السجادة الحمراء باقي ألوان العلم.

ويعد مهرجان كان من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، ويعود تأسيسه إلى عام 1946، ويتنافس هذا العام 22 فيلما على الجائزة الذهبية في المهرجان الذي يستمر حتى 25 مايو/أيار الجاري.