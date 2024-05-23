فن|فرنسا

ممثلة إيطالية تعلن دعمها لفلسطين خلال مشاركتها بمهرجان كان

CANNES, FRANCE - MAY 22: Jasmine Trinca attends the Rendez-Vous With Valeria Golino Photocall at the 77th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 22, 2024 in Cannes, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
الممثلة الإيطالية جاسمين ترينكا ارتدت دبوسا عليه شكل العلم الفلسطيني تعبيرا عن تعاطفها مع أهالي قطاع غزة (غيتي)
23/5/2024

عبّرت الممثلة الإيطالية جاسمين ترينكا عن تعاطفها مع أهالي قطاع غزة من خلال ارتدائها دبوسا عليه شكل العلم الفلسطيني، أثناء حضورها الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي العالمي في فرنسا.

وحضرت ترينكا البالغة من العمر 43 عاما، مهرجان الفيلم الذي أقيم في مدينة كان بفرنسا، حيث مشت على السجادة الحمراء لعرض الحلقة الأولى من مسلسل "موعد مع فاليريا جولينو" (Rendez-vous with… Valeria Golino).

وسبق لترينكا الفوز بجائزة أفضل ممثلة لفئة جائزة "نظرة ما" في مهرجان كان عام 2017، وذلك عن فيلم "محظوظة" (Fortunata)، كما ظفرت بجائزة أفضل موهبة صاعدة عام 2006.

Cast member Jasmine Trinca wearing a pin with a Palestinian flag poses during a photocall for the TV series "The Art of Joy" (L'arte della gioia - L'Art de la joie) at the 77th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 22, 2024. REUTERS/Sarah Meyssonnier
الممثلة الإيطالية جاسمين ترينكا حضرت عرض الحلقة الأولى من مسلسل "موعد مع فاليريا جولينو" خلال مهرجان كان السينمائي (رويترز)

ورغم حظر مدينة كان الفرنسية التظاهر وتنظيم المسيرات الاحتجاجية على طول شاطئ كروازيت، حيث يقام المهرجان، وتأكيد رئيسه تييري فريمو "أن يكون بدون جدلية، لنحرص على أن يكون الاهتمام الرئيسي لنا جميعا هو السينما"، سجلت الفنانة الفرنسية -من أصل جزائري- ليلى بختي رسالة لمنظمة اليونيسيف لصالح أطفال غزة، كما وضعت دبوسا أحمر على شكل بطيخ خلال مرورها على السجادة الحمراء تعبيرا عن تعاطفها مع الفلسطينيين.

كما نشر عضو لجنة تحكيم المهرجان الممثل الفرنسي "عمر سي" دعوة لوقف إطلاق النار على إنستغرام في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أما نجمة هوليود الأسترالية كيت بلانشيت، فأثارت الكثير من التكهنات، إذ أطلت على الحضور بفستان قيل إنه يمثل 3 من ألوان العلم الفلسطيني الأخضر والأبيض والأسود، بينما استكملت السجادة الحمراء باقي ألوان العلم.

ويعد مهرجان كان من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، ويعود تأسيسه إلى عام 1946، ويتنافس هذا العام 22 فيلما على الجائزة الذهبية في المهرجان الذي يستمر حتى 25 مايو/أيار الجاري.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول