شرطة لوس أنجلوس: ما زلنا نحقق في ملابسات وفاة نجم "فريندز" ماثيو بيري

أعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها تحقق في ملابسات وفاة نجم المسلسل التلفزيوني الكوميدي "فريندز" (Friends) ماثيو بيري، والتي نجمت عن "الآثار الحادة" لتعاطيه مادة الكيتامين المخدّرة العام الماضي.

وعثر مساعد بيري على النجم الراحل فاقدا الوعي داخل حوض الجاكوزي في منزله بلوس أنجلوس في 28 أكتوبر/تشرين الثاني 2023، وكان عمر النجم (54 عاما).

وأفاد تقرير مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس بأن وفاة بيري الذي اشتُهر بشخصية تشاندلر بينغ الفكاهية في مسلسل "فريندز"، نجمت عن "الآثار الحادة" لتعاطيه مادة الكيتامين المخدّرة. ووُصِفت وفاته بأنها "حادث"، لكنها لا تزال قيد التحقيق.

وأشارت شرطة لوس أنجلوس في بيان إلى أنها تُواصِل "التحقيقات في ظروف وفاة" بيري، بمساعدة شرطة مكافحة المخدرات الفدرالية وشرطة البريد الأميركية "على قاعدة تقرير الطب الشرعي".

وكان الكيتامين -وهو دواء مخصص للتخدير الطبي والبيطري، ولكن يُساء استخدامه أحيانا لأغراض ترويحية كالتحفيز أو النشوة- جزءا من علاج كان يخضع له بيري من الاكتئاب، وكان يُحقن به خلال جلسات بإشراف طبي.

وبات التحقيق يتركّز على مسألة طريقة حصول ماثيو بيري على الكيتامين مع أنه لم يخضع لجلسة حقن تحت الإشراف الطبي في الأيام السابقة لوفاته.

وحظي مسلسل "فريندز" بشعبية كبيرة عند عرضه مواسمه العشرة التي تضمّنت 230 حلقة بين 1994 و2004، وتدور أحداثه حول حياة 6 أصدقاء نيويوركيين.

وجعل المسلسل من ممثليه غير المعروفين نسبيا وقتها نجوما بارزين، وهم إضافة إلى بيري، جنيفر أنيستون (راتشيل غرين)، وكورتني كوكس (مونيكا غيلر)، وليزا كودرو (فيبي بوفيه)، ومات لوبلان (جوي تربياني)، وديفيد شويمر (روس غيلر).

وفي المراحل الأخيرة من المسلسل، كان جميع الأبطال الستة يتقاضى حوالى مليون دولار عن كل حلقة. وأفادت مجلة "فراييتي" حتى أنهم طلبوا تقاضي 2.5 مليون دولار لكل منهم لتصوير حلقة لمّ الشمل التي عُرضت عام 2021.

وكان بيري الذي جسّد إحدى الشخصيات المفضلة لدى الجمهور يجهد منذ لسنوات للتخلص من إدمانه الأدوية والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل.

وفي مذكراته التي نشرت العام الفائت، أقرّ بيري بأنه خضع لـ65 جلسة إعادة تأهيل ليتخلّص من إدمانه، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض.

وهو خضع للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات، بينها عملية في القولون استمرت 7 ساعات عام 2018، حتى أنه ذهب إلى حد القول "كان يُفترض أن أكون ميتا".

وفي آخر ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كانت يعاني قلقا كبيرا "كل ليلة" خلال فترة تصوير مسلسل "فريندز".

وخلال هذه الحلقة، أثار ماثيو بيري مخاوف معجبيه بسبب التلعثم الواضح في الكلام.