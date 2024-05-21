كيت بلانشيت تدعو السينمائيين للاهتمام بقصص اللاجئين "المذهلة والملهمة"

دعت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، صنّاع السينما لإدراج قصص النازحين "المذهلة" في الأفلام.

وقالت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار في كلمة ألقتها خلال مهرجان كان السينمائي العالمي، إن "للنازحين صوتا، ولديهم قصة (…) قصصهم مذهلة وملهمة جدا".

وقالت بلانشيت التي تلتقي اللاجئين منذ تعيينها مبعوثة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2016، إن 114 مليون شخص نزحوا حول العالم بسبب العنف والحرب.

واستغربت "عدم تناول المزيد من الأفلام بشكل مباشر أو غير مباشر هذا الأمر"، معتبرة أن عدم تطرق الأعمال السينمائية إلى المواضيع المتعلقة باللاجئين يسهم "في تهميشهم أكثر".

وتزور بلانشيت مدينة كان الفرنسية لحضور العرض الأول خارج المنافسة لفيلم "شائعات" (Rumours) غير المدرج في المسابقة الرسمية.