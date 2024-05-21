بعد غياب دام سنوات.. نجوم مصريون يعودون إلى الشاشة الكبيرة في 2024

يبدو أن الطفرة الإنتاجية التي عرفتها الدراما التلفزيونية المصرية في الآونة الأخيرة تسببت في غياب عدد من النجوم عن السينما لسنوات. إلا أن الفترة المقبلة ستشهد عودة عدد منهم إلى الشاشة الكبيرة.

الممثلة المصرية غادة عبد الرازق فاجأت جمهورها بالكشف عن الإعلان الدعائي لفيلم "تاني تاني" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب دام نحو 6 سنوات، حيث مثل فيلما "حرب كرموز" و"كارما" آخر مشاركاتها السينمائية في 2018.

كما تعود عبد الرازق بـ "تاني تاني" الذي يعرض في 22 من مايو/أيار الجاري إلى الكوميديا التي غابت عنها منذ بطولتها لفيلم "بون سواريه" عام 2010.

ويشارك النجمة المصرية في بطولة الفيلم الجديد كل من بيومي فؤاد وأحمد آدم، وهو من إخراج شريف إسماعيل، وتأليف الراحل محمد نبوي الذي توفي عام 2021، لذلك استعانت الشركة المنتجة بالكاتب الشاب علاء حسن لاستكمال العمل.

من جانبها، يبدو أن الممثلة المصرية سمية الخشاب قررت أن تكون أكثر نشاطا في 2024، فبعد مشاركتها في الموسم الرمضاني بمسلسل "بـ100 راجل" وعرض مسلسل "أرواح خفية" مؤخراً، تعود إلى جمهور السينما بعد غياب 12 عاما بفيلم "التاروت".

ويشاركها البطولة رانيا يوسف ومي سليم ومنذر رياحنة، بقيادة المخرج إبرام نشأت والمؤلف معتز المفتي. ويتطرق فيلم "التاروت" إلى قضية شائكة متعلقة بالاتجار بالبشر، يتهم فيها أحد كبار رجال الأعمال.

أما الممثلة إلهام شاهين، فمن المنتظر أن تؤدي دور البطولة في فيلم "الحب كله"، الذي يناقش قضايا الحارة المصرية وأحلام البسطاء وتتعاون فيه مع النجوم أحمد فتحي وسلوى محمد علي وحورية فرغلي، وهو من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد حجر ويعرض قبل نهاية العام الجاري.

ويعود آخر أعمال شاهين السينمائية إلى العام 2020، حين قدمت فيلم "حظر تجول"، الذي حاز على أكثر من جائزة بمهرجان مالمو للسينما العربية وأخرى من جمعية الفيلم بمصر.

كما يطل الفنان الكوميدي سامح حسين على الشاشة الكبيرة بعد غياب دام 5 سنوات من خلال فيلم "اتنين في واحد"، الذي يجمعه بمحمد ثروت وعبير صبري وباسم سمرة وسهر الصايغ.

وتدور أحداث العمل حول شابين عاشا طفولة قاسية، إلا أن كلاً منهما يتجاوز ماضيه على طريقته الخاصة، وهو من إخراج أحمد عبد العال وتأليف محمد فتحي عبد المقصود ومحمد أبو السعود وتحت إشراف الكاتب محمد الأمين.

وتعود الممثلة حنان مطاوع إلى السينما بعد تألقها في الدراما خلال السنوات الأخيرة، من خلال مشاركتها في فيلم "هابي بيرث داي" مع كل من نيللي كريم وشريف سلامة، وهو من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، التي تسند إليها مهمة إخراجه أيضا.

وكانت آخر مشاركات مطاوع السينمائية في فيلم " قابل للكسر" الذي عرض قبل 4 سنوات.

كما أعلنت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز في أكثر من لقاء تلفزيوني عن قرب طرحها فيلما كوميديا تعود به إلى جمهورها بعد غياب 6 أعوام، حيث كان آخر أعمالها فيلم "الأبلة طمطم".

ومن المنتظر أن يعرض فيلم عبد العزيز الجديد في 2025، وهو من إنتاج أحمد السبكي وتأليف خالد جلال، الذي تعاونت معه في أفلام سابقة، بينها "جوازة ميري" و"أبو شنب".