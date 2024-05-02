رغم تأكيد صحيفتين إسرائيليتين.. دي نيرو ينفي مهاجمة متظاهرين داعمين لفلسطين

نفى وكيل أعمال الممثل الأميركي روبرت دي نيرو أن يكون مقطع الفيديو المنتشر الذي يظهره وهو يصرخ بمجموعة من المتظاهرين حقيقيا من الأصل، وقال إنه مجرد تدريب على مشهد لمسلسل تلفزيوني من إنتاج شبكة "نتفليكس".

وتمت مشاركة مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته 34 ثانية، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعليق "روبرت دي نيرو يقف مع إسرائيل!".

ونشرت صحيفتا "جاروزاليم بوست" و"هآرتس" الإسرائيليتان الفيديو، مدعيتين مواجهة دي نيرو لمؤيدي فلسطين، أمس الأربعاء الأول من مايو/آيار، قبل أن تقوما بحذف المقطع لاحقا.

وقال ستان روزنفيلد مدير أعمال دي نيرو لمجلة "فارايتي" الأميركية، "كان الفيديو عبارة عن مقتطف صغير من مشهد تدريبي لمسلسل "يوم الصفر" (Zero Day)، الذي تم تصويره في شوارع نيويورك يوم 27 أبريل/نيسان الماضي، حيث تواجه الشخصية التي يلعبها دي نيرو مجموعة من الكومبارس مدفوعي الأجر".

من جانبها، أضافت الممثلة المشاركة في العمل موزان نافابي والمعروفة بأدوارها في مسلسلي "بيت البطاقات" (House of Cards) و"القائمة السوداء" (Blacklist)، في منشور على "إكس" (تويتر سابقا)، "مجرد رد على مقال كتبته في صحيفة "هآرتس". يلقي روبرت دي نيرو خطابا خلال أدائه لشخصية في مسلسل "يوم الصفر" المقبل على "نتفليكس". أنا أشارك فيه أيضا، وعندما رأيت المقطع تعرفت على الخطاب. إنه خيال. يرجى التحقق قبل النشر".

Just responding to an article you wrote in Haaretz. @shap56405 Robert Deniro is giving a speech as his character in the upcoming Netflix show Zero Day. I’m also in it, and when I saw the clip, I recognized the speech. It’s fiction. Please verify before you publish. — Mozhan Marno (@mozhanistan) May 1, 2024

وأوضح روزنفيلد "قام أحدهم بنسخ المنشور وتلفيق معنى مختلف ومزيف تماما، وما رأيتموه كان مشهدا مباشرا من مسلسل (يوم الصفر)، الذي تنتجه (نتفليكس) مع روبرت دي نيرو وهو يقرأ سطورا من السيناريو".

وفي الفيديو، شوهد دي نيرو وهو يصرخ في حشد من الناس ويقول "هذا ليس فيلما! هذا ليس فيلما!… تحركوا خلف الحاجز. هل تحبون الكلام الفارغ؟ إذن عليكم العودة إلى منازلكم!".

ويتابع "هذا أمر خطير ويقولون إنهم سيفعلون ذلك مرة أخرى! مرة أخرى! أنت لا تريد ذلك. أنت لا تريد ذلك. لا أحد منا يريد ذلك. هيا بنا لنكن جميعا جادين".

وتمت مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ترجمة خاطئة تدّعي أن دي نيرو كان يشير إلى عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما قال "يقولون إنهم سيفعلونها مرة أخرى".

ولا يمكن رؤية أي متظاهرين في الفيديو، لكن الممثل جيسي بليمونز، الذي يشارك في بطولة مسلسل "يوم الصفر"، ظهر واقفا خلف دي نيرو.

ويلعب دي نيرو في مسلسل "يوم الصفر" دور رئيس أميركي سابق، يتم انتدابه مرة أخرى بعد تقاعده، ليرأس لجنة مكلفة بالتحقيق في هجوم إلكتروني عالمي مدمر، ويمتد المسلسل لـ6 حلقات، من إخراج ليسلي لينكا غلاتر، وهو أول مسلسل تلفزيوني لدي نيرو، ولم يتم الإعلان بعد عن موعد عرضه بعد.

ودأب دي نيرو على انتقاد الرئيس الأميركي السابق والمرشح للانتخابات المقبلة دونالد ترامب منذ ظهوره في عالم السياسة، وعن سبب تفضيله الرئيس جو بايدن على ترامب قائلا "أعتقد أنه إذا كان بايدن على نقالة ولا يستطيع تحريك أي شيء سوى عينيه ليومئ بعينه بنعم أو لا، فهو الأفضل".

وكان الممثل الأميركي ضمن قائمة ضيوف البيت الأبيض الشهر الماضي، حيث دعا الرئيس جو بايدن الممثل لحضور حفل عشاء رسمي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وكان من بين الحضور أيضا الرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

هامش سياسي

ويعد دي نيرو واحدا من أبرز ممثلي هوليود في تاريخها، ورغم الهامش السياسي في حياته، الذي امتد فيما بعد وجسده إيمان عميق وانتماء للحزب الديمقراطي، فإن عمل دي نيرو الفني لم يتأثر يوما به.

كانت أبرز محطاته مع المخرج مارتن سكورسيزي، إذ تشاركا في 10 أفلام صنعت لكل منهما تاريخا ونجاحا لا يتكرر.

وأحدث أفلامهما معا هو "قتلة زهرة القمر" (Killers of the Flower Moon)، أما أبرزها فهو "سائق التاكسي" (Taxi Driver) عام 1976، و"الثور الهائج" (Raging Bull) عام 1980، و"شوارع متوسطة" (Mean Streets) عام 1973، و"خليج الخوف" (Cape Fear) عام 1991، و"ملك الكوميديا" (The King Of Comedy) عام 1982، و"الأيرلندي" (The Irishman) عام 2019، "كازينو" (Casino) عام 1995، "الأصدقاء الطيبون" (Goodfellas) عام 1990.

وتعاون دي نيرو أيضا مع برايان دي بالما وإيليا كازان، ونال عن دوره في الجزء الثاني من فيلم "العراب 2" (Godfather II) للمخرج فرانسيس فورد كوبولا جائزة الأوسكار الأولى، أما الثانية فكانت مع سكورسيزي عن دوره في فيلم "الثور الهائج".