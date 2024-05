نيكولاس كيدج يجسد شخصية سبايدرمان نوار الحية في مسلسل جديد

بعد النجاح الكبير الذي حققته شخصية سبايدرمان نوار، في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة المستقلة "سبايدر-فيرس" (Spider-Verse) يعود الممثل نيكولاس كيدج لتقديم الشخصية للمرة الثالثة بعد أدائها صوتياً في فيلمي "سبايدرمان: إنتو ذا سبايدر-فيرس" (Spider-Man: Into the Spider-Verse) عام 2018، و"سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر-فيرس" (Spider-Man: Across the Spider-Verse) عام 2023.

ويأتي ظهور كيدج هذه المرة عبر مسلسل مخصص لشخصية سبايدرمان نوار بمفردها، ومغامراتها التي تدور أحداثها بمدينة نيويورك الأميركية في ثلاثينيات القرن العشرين.

وكانت صحف مختصة في مجال الترفيه تناقلت أنباء غير مؤكدة عن تقديم نسخة حية من شخصية سبايدرمان نوار أواخر العام 2023، قبل أن يتم تأكيد نجاح المفاوضات مع كيدج للمشاركة بالمسلسل المرتقب، في وقتٍ تجري فيه التحضيرات الأولية للتصوير على أن يتم الإعلان عن موعد عرض العمل قريبًا.

ويتولى هاري برادبير إخراج الحلقتين الأوليين، بينما يشترك في الإنتاج كلٌ من "أمازون" و"مترو غولدين ماير" على أن تعرض منصة "أمازون برايم" المسلسل عالمياً، وتحصل منصة "مترو غولدين ماير بلس" على حقوق بثه الحصرية في أميركا.

وفي بيان للشركة المالكة للحقوق الشخصية، قالت كاثرين بوب رئيسة أستوديوهات تلفزيون "سوني بيكتشرز" إن المسلسل لن يصور النسخة التقليدية لشخصية سبايدرمان، ولن يضم بيتر باركر، بل سيركز سبايدرمان نوار بشكل كامل.

كما أكدت بوب إسناد بطولة المسلسل المرتقب إلى الممثل الأميركي الشهير نيكولاس كيدج.

وخلال أحداث المسلسل، سيظهر المحقق نوار وهو كبير في السن ويواجه حظاً عاثراً، فتضطره الظروف لمحاربة الجريمة باعتباره البطل الخارق الوحيد في نيويورك في ثلاثينيات القرن الماضي، وتتضمن كل حلقة مشاهد قتالية إلى جانب الدراما.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يقدم فيها كيدج (60 عاماً) واحدة من شخصيات عالم الأبطال الخارقين الشهير "مارفل" إذ قدّم شخصية "السائق الشبح" (Ghost Rider) في فيلم حمل ذات الاسم.

ويتحدث الفيلم الذي عرض عام 2007 عن شخص يمتلك قوى خارقة قادمة من "الجحيم" لكنه يستخدمها في الدفاع عن الضعاف ويواجه الأشرار من "الجحيم" والأرض.

وفي العام 2011، قدم كيدج ذات الشخصية في جزء ثانٍ من الفيلم حمل عنوان" الراكب الشبح: روح الانتقام" (Ghost Rider: Spirit of Vengeance).