أمازون تعلن عن مسلسل جديد مستوحى من لعبة "تومب رايدر"

بعد مسلسلي "ذا لاست أوف أس" (The Last of Us) و"فول آوت" (Fallout) المستوحيين من لعبة الفيديو "تومب رايدر" (Tomb Raider)، أعلنت أمازون أنها ستنتج مسلسلا يستند إلى اللعبة التي تتناول مغامرات شخصية لارا كروفت.

وأشارت أمازون التي ستنتج المسلسل، مع شركة "كريستال داينميكس" المطورة للعبة "تومب رايدر"، إلى أن العمل سيُعرَض حصرا عبر منصة "برايم فيديو" في أكثر من 240 دولة. ولم تعلن الشركة موعد بدء عرض المسلسل أو الممثلة التي ستؤدي دور البطلة لارا كروفت.

وستكون البريطانية فيبي والر بريدج، التي اشتهرت بمسلسل "فليباغ" (Fleabag) وشاركت في بطولة أحدث أفلام "إنديانا جونز" (Indiana Jones) عام 2023، كاتبة السيناريو والمنتجة التنفيذية في المسلسل الجديد.

ونقل بيان -نُشر عبر موقع "تومب رايدر" الإلكتروني- عن والر بريدج (38 سنة) قولها إن "تومب رايدر كان لها دور مهم في حياتي، وأشعر بفخر، لأنني سأنقل هذه اللعبة إلى الشاشة مع جهات تبدي حماسة كبيرة أيضا"، مضيفة أن "لارا كروفت تعني الكثير لي ولعدد كبير من الأشخاص، وأنا متحمسة جدا لنقل مغامراتها من خلال المسلسل".

وسبق لأعمال سينمائية أن تناولت شخصية لارا كروفت مرات عدة، كما في عام 2001 مع النجمة الأميركية أنجلينا جولي، وسنة 2018 مع فيلم "تومب رايدر" للمخرجة السويدية أليسيا فيكاندر.