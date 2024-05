"مملكة كوكب القردة" يتصدر شباك التذاكر الأميركي بأكثر من 56 مليون دولار

تصدر فيلم "مملكة كوكب القردة" (Kingdom of the Planet of the Apes)، وهو أحدث عمل من سلسلة أفلام "كوكب القردة"، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، بحسب تقديرات أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي أنتجته أستوديوهات "توينتيث سنتشري" إيرادات بـ56.5 مليون دولار، ليسجل بذلك إحدى أفضل النتائج لهذا العام في دور السينما الأميركية والكندية.

وقال المحلل ديفيد غروس إنها "انطلاقة ممتازة للجزء العاشر من سلسلة أفلام الحركة الشهيرة"، مضيفا أن العائدات العالمية التي حققها العمل "ممتازة".

وتدور أحداث الفيلم بعد 3 قرون من الجزء السابق "حرب لأجل كوكب القردة" (War for the Planet of the Apes)، في عالم تسيطر عليه رئيسيات ناطقة، في حين يعيش البشر في البرية على هامش الحضارة.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "كبش الفداء" (The Fall Guy)، مع إيرادات تبلغ 13.7 مليون دولار، وهو نصف ما حققه في أول عطلة نهاية أسبوع له.

والفيلم الذي تولى إخراجه ديفيد ليتش مستوحى من مسلسل تلفزيوني في ثمانينيات القرن الـ20 "رجل السقوط"، وتتشارك الممثلة البريطانية إميلي بلانت بطولته إلى جانب غوسلينغ.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "المتحدون" (Challengers) من بطولة النجمة الأميركية زندايا، مع عائدات بـ4.7 ملايين دولار. وتؤدي الممثلة والمغنية البالغة (27 عاما) دور لاعبة تنس بارزة تعتزل بعد تعرّضها لإصابة، ثم تساعد زوجها للاستعداد لمباراة ضد لاعب يتبيّن أنه حبيبها السابق وصديق زوجها المقرّب في مرحلة من حياته.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الرعب "تاروت" (Tarot) مع مداخيل بـ3.5 ملايين دولار. وقد تجاوز خلال أسبوعين ميزانيته البالغة 8 ملايين دولار.

وحلّ خامسا فيلم "غودزيلا إكس كونغ: الإمبراطورية الجديدة" (Godzilla x Kong: The New Empire) مع إيرادات بـ2.5 ملايين دولار. ويتّحد في هذا العمل الوحش العملاق والغوريلا الشهير.

وفي ما يأتي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية: