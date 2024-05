شارك في "صمت الحملان" و"أبولو 13″.. وفاة المخرج والمنتج الأميركي روجر كورمان عن 98 عاما

توفي المخرج والمنتج الأميركي روجر كورمان عن عمر يناهز 98 سنة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية عن عائلته أمس السبت، بعد مسيرة عُرف خلالها بأفلامه ذات الميزانية المنخفضة والمُنتجة بوتيرة سريعة.

وأفادت عائلة كورمان بأنه توفي الخميس الماضي في منزله في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.

وتولّى كورمان إخراج وإنتاج مئات الأفلام ذات الميزانية المنخفضة بدءا من خمسينيات القرن الماضي؛ إذ يذكر الموقع الإلكتروني لجوائز الأوسكار أن "قدراته (كورمان) المذهلة في توفير الأموال مكّنته من إنجاز سريع لأفلام تاريخية وأعمال خيال علمي بميزانيات لا تغطي حتى تكاليف الوجبات في حال التصوير في أستوديوهات حديثة".

وأضاف الموقع أنه "بفضل براعته وطاقته اللامحدودة وحبّه العميق للسينما، أنتج كورمان أفلاما أكثر من أي شخص آخر".

ويعود له الفضل في اكتشاف مواهب سينمائيين بارزين، من أمثال المخرجين الشهيرين مارتن سكورسيزي، وفرانسيس فورد كوبولا، إلى جانب النجم روبرت دي نيرو.

من بين الأفلام التي أنتجها "فاست آند فيوريوس" (The Fast and the Furious) عام 1954، و"ديمينشيا 13″ (Dementia 13) عام 1963، و"بيغ باد ماما" (Big Bad Mama) عام 1974.

وبدأ كورمان، المولود في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، مسيرته في هوليود من خلال العمل بداية ناقل رسائل وطرود في شركة "تونتيث سينتشوري فوكس"، ثم كاتب سيناريو، قبل أن يتحوّل إلى منتج، ويشارك ممثلا في بعض الأدوار الثانوية.

ومن أشهر الأدوار التي أداها، مشاركته في الفيلم الشهير "صمت الحملان" (The Silence of the Lambs) مع آنتوني هوبكنز عام 1991، وفيلم "أبولو 13" (Apollo 13) للنجم توم هانكس سنة 1995.