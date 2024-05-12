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خالد عبد الله من على سجادة "بافتا" الحمراء: أوقفوا تسليح إسرائيل

Khalid Abdalla shows a message on his palm as he poses on the red carpet at the 2024 BAFTA Television Awards in London, Britain, May 12, 2024. REUTERS/Hollie Adams
الممثل البريطاني ذو الأصول المصرية خالد عبد الله طالب بوقف تسليح إسرائيل خلال مروره على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" (رويترز)
إيمان محمد
12/5/2024

طالب الممثل البريطاني خالد عبد الله بوقف تسليح إسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وقد أرفق الممثل ذو الأصول المصرية تغريدته بصورة له على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" ظهر فيها وقد كتب على يديه عبارة "أوقفوا تسليح إسرائيل".

وعلق على الصورة قائلا "14 ألف طفل قتلوا في غزة، اضرب ذلك في 2.46، ستحصل على عدد الوفيات الحالي، أكثر من 34 ألفاً و500".

ويواصل الفنان الذي جسد شخصية عماد الدين الفايد الملقب بـ"دودي" في مسلسل "التاج" (The Crown) دعمه للقضية الفلسطينية سواء أثناء حضوره الفعاليات والمهرجانات العالمية، وعبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

ففي 11 مايو/أيار الحالي أعاد نشر رسالة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التي تحذر من أن إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى رفح يهدد الوضع الإنساني في غزة.

وبداية الشهر الجاري، نشر صورة للدمار والخراب في غزة وعلق قائلاً "كان جيمس إلدر من اليونيسيف يحذر الجميع بشأن حجم الكارثة التي تواجهها غزة منذ أشهر، لا أستطيع أن أتخيل كيف ستكون العودة وأرى الأمر أسوأ".

ومطلع العام الجاري، ظهر عبد الله على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" وقد ارتدى بزة سوداء ووضع دبوسا على هيئة حمامة "رمز السلام" معلناً تضامنه مع غزة ومطالباً بوقف إطلاق النار.

وقال أيضا في منشور عبر حسابه على منصة إنستغرام تعليقا على الصورة "الحمامة مصنوعة في بيت لحم. يصادف اليوم 3 أشهر من الموت والدمار غير المحدود. نحن بحاجة لنهاية. الخطوة الأولى يجب أن تكون وقفاً دائماً لإطلاق النار".

يُشار إلى أن عبد الله المولود في غلاسكو الأسكتلندية سنة 1980، شارك في عدة أعمال عالمية شهيرة أبرزها فيلم "يونايتد 93″ (United 93)، و"عداء الطائرة الورقية" (The Kite Runner)، و"المنطقة الخضراء" (Green Zone)، إلى جانب "الميدان" (The Square).

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي