خالد عبد الله من على سجادة "بافتا" الحمراء: أوقفوا تسليح إسرائيل

طالب الممثل البريطاني خالد عبد الله بوقف تسليح إسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وقد أرفق الممثل ذو الأصول المصرية تغريدته بصورة له على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" ظهر فيها وقد كتب على يديه عبارة "أوقفوا تسليح إسرائيل".

وعلق على الصورة قائلا "14 ألف طفل قتلوا في غزة، اضرب ذلك في 2.46، ستحصل على عدد الوفيات الحالي، أكثر من 34 ألفاً و500".

Every one of these 14,000 sequins is a child that has been killed in Gaza. Multiply that by 2.46 and you get the current death toll, over 34,500.l

ويواصل الفنان الذي جسد شخصية عماد الدين الفايد الملقب بـ"دودي" في مسلسل "التاج" (The Crown) دعمه للقضية الفلسطينية سواء أثناء حضوره الفعاليات والمهرجانات العالمية، وعبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

ففي 11 مايو/أيار الحالي أعاد نشر رسالة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التي تحذر من أن إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى رفح يهدد الوضع الإنساني في غزة.

"@WFP and @UNRWA will run out of food for distribution in the south by tomorrow," warns our colleague Georgios Petropoulos.

With all crossings into Rafah closed or unsafe, the humanitarian situation in #Gaza is in a downward spiral.

Aid and fuel must be allowed immediate entry.

— UN Humanitarian (@UNOCHA) May 11, 2024