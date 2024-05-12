خالد عبد الله من على سجادة "بافتا" الحمراء: أوقفوا تسليح إسرائيل

طالب الممثل البريطاني خالد عبد الله بوقف تسليح إسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وقد أرفق الممثل ذو الأصول المصرية تغريدته بصورة له على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" ظهر فيها وقد كتب على يديه عبارة "أوقفوا تسليح إسرائيل".

وعلق على الصورة قائلا "14 ألف طفل قتلوا في غزة، اضرب ذلك في 2.46، ستحصل على عدد الوفيات الحالي، أكثر من 34 ألفاً و500".

Every one of these 14,000 sequins is a child that has been killed in Gaza. Multiply that by 2.46 and you get the current death toll, over 34,500.l STOP ARMING ISRAEL#Artists4Ceasefire#AllEyesOnRafah#PermanentCeasefireNOW#BAFTATVAwards pic.twitter.com/fhVvDCQhnJ — Khalid Abdalla (@khalidabdalla) May 12, 2024

ويواصل الفنان الذي جسد شخصية عماد الدين الفايد الملقب بـ"دودي" في مسلسل "التاج" (The Crown) دعمه للقضية الفلسطينية سواء أثناء حضوره الفعاليات والمهرجانات العالمية، وعبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

ففي 11 مايو/أيار الحالي أعاد نشر رسالة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التي تحذر من أن إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى رفح يهدد الوضع الإنساني في غزة.

"@WFP and @UNRWA will run out of food for distribution in the south by tomorrow," warns our colleague Georgios Petropoulos. With all crossings into Rafah closed or unsafe, the humanitarian situation in #Gaza is in a downward spiral. Aid and fuel must be allowed immediate entry. — UN Humanitarian (@UNOCHA) May 11, 2024

وبداية الشهر الجاري، نشر صورة للدمار والخراب في غزة وعلق قائلاً "كان جيمس إلدر من اليونيسيف يحذر الجميع بشأن حجم الكارثة التي تواجهها غزة منذ أشهر، لا أستطيع أن أتخيل كيف ستكون العودة وأرى الأمر أسوأ".

If you remember UNICEF’s James Elder has been warning everyone about the scale of disaster faced in Gaza for months. I cannot imagine what it must be like to return and see it worse. Here in harrowing words, he attempts to capture it: https://t.co/cKMPh9FdV9 — Khalid Abdalla (@khalidabdalla) May 2, 2024

ومطلع العام الجاري، ظهر عبد الله على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" وقد ارتدى بزة سوداء ووضع دبوسا على هيئة حمامة "رمز السلام" معلناً تضامنه مع غزة ومطالباً بوقف إطلاق النار.

وقال أيضا في منشور عبر حسابه على منصة إنستغرام تعليقا على الصورة "الحمامة مصنوعة في بيت لحم. يصادف اليوم 3 أشهر من الموت والدمار غير المحدود. نحن بحاجة لنهاية. الخطوة الأولى يجب أن تكون وقفاً دائماً لإطلاق النار".

The dove is made in Bethlehem. Today marks three months of unfathomable death and destruction. We need this to end. The first step must be a permanent ceasefire. #CeasefireNow pic.twitter.com/O2Io3f7RbR — Khalid Abdalla (@khalidabdalla) January 8, 2024

يُشار إلى أن عبد الله المولود في غلاسكو الأسكتلندية سنة 1980، شارك في عدة أعمال عالمية شهيرة أبرزها فيلم "يونايتد 93″ (United 93)، و"عداء الطائرة الورقية" (The Kite Runner)، و"المنطقة الخضراء" (Green Zone)، إلى جانب "الميدان" (The Square).