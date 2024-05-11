أم كلثوم بتقنية الهولوغرام في مهرجان موازين بمشاركة نجوم الغناء في العالم

كشفت إدارة مهرجان موازين عن إقامة حفل غنائي بتقنية الهولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم ضمن فعاليات المهرجان الذي سيقام بين 21 و29 يونيو/حزيران 2024 بمدينة الرباط المغربية.

وفي بيان عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على فيسبوك، تم الإعلان عن موعد الحفل الذي سيقام في 23 يونيو/حزيران المقبل على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس.

وجاء في البيان "استعدوا لسهرة مميزة مع تكنولوجيا الهولوغرام الساحرة لإحياء الحفل الكبير لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، لأن الفن يتجدد بأسماء الأساطير" وهو الخبر الذي وجد تفاعلا من جمهور المهرجان عبر التعليقات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم خلالها استخدام تقنية الهولوغرام لإعادة تقديم أغنيات أم كلثوم، ففي عام 2019 أقيم حفل غنائي بدار الأوبرا في دبي ظهرت خلاله أم كلثوم بتقنية الهولوغرام.

وتكررت التجربة في مصر خلال الحفل الذي نظم داخل قصر عابدين، وتم تقديم عدد من المقاطع الغنائية لكوكب الشرق.

وعام 2021 تم الاستعانة بتقنية الهولوغرام لتقديم حفل غنائي للمغنية المصرية الراحلة في مدينة الرياض السعودية. كما استعاد الجمهور الأردني حضور أم كلثوم العام الماضي من خلال حفل هولوغرام أقيم في قصر الثقافة بمدينة عمان.