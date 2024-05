ممثل أميركي يشكك في "ذكاء" طلاب جامعة كولومبيا.. وساراندون تزورهم وتدعمهم

ألقت الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا وعدد من الجامعات الأميركية بظلالها على هوليود، فعمقت الشروخ التي ظهرت إثر الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث انتقد الممثل والكوميدي جون لوفيتز تلك الاحتجاجات، واتهم الطلاب بأنهم "مجرد لعبة" في يد أساتذتهم.

من جانبها، وجهت الممثلة الحاصلة على الأوسكار سوزان ساراندون كلمات تشجيعية للطلاب المحتجين قائلة "هذا حقهم في دولة ديمقراطية، خاصة في مكان التعليم والفكر العالي المفترض".

وزارت ساراندون مقر اعتصام الطلاب في الجامعة بعد يوم واحد فقط من موافقة إدارتها على دخول شرطة نيويورك إلى الحرم لشن حملة ضد الطلاب المتظاهرين واعتقال أكثر من 100 شخص.

وقالت ساراندون وهي تقود هتافات الطلاب "أنتم الأمل لي وللكثير من الناس، استمروا، ففي النهاية سينتصر الحق".

من جانبه، شكك لوفيتز في تغريدة نشرها عبر حسابه على "إكس" في ذكاء الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، التي انفجرت في حرم جامعة كولومبيا قبل نحو أسبوع، كما اتهمهم بأنهم لعبة بيد أساتذتهم اليساريين.

ونشر الممثل السابق في برنامج "سترداي نايت لايف" (Saturday Night Live) يوم الاثنين الماضي "إلى الطلاب في كولومبيا، وأي طلاب آخرين في الكليات بجميع أنحاء الولايات المتحدة، الذين يمنعون الطلاب اليهود من دخول الجامعة للذهاب إلى الصفوف: من المفترض أن تكونوا أذكياء. هل تلومون زملاءكم الذين يبلغون من العمر 18 عاما في الولايات المتحدة على تصرفات حكومة إسرائيل؟".

وتساءل لوفيتز، "ما الذي تعلمتموه بحق الجحيم"، مضيفا "فكروا بمنطقية وكفوا عن كونكم خرافا ويستغلكم أساتذتكم".

