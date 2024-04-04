مفاوضات اندماج بين "باراماونت" و"سكاي دانس" في صفقة ضخمة

بدأت شركة الإعلام والترفيه "باراماونت غلوبال" مفاوضات حصرية مع شركة الإنتاج "سكاي دانس" بشأن اندماجهما، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية عدة أمس الأربعاء، رافضة عرضا لشرائها بقيمة 26 مليار دولار قدمته شركة "أبولو" الاستثمارية.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن "باراماونت" ستمتنع لمدة 30 يوما عن التفاوض مع "أبولو" وسواها من المشترين المحتملين الآخرين لإفساح المجال للتوصل إلى اتفاق مع "سكاي دانس".

وشهدت أسهم "باراماونت" -التي تمتلك محطتي "سي بي إس" و"إم تي في"- الأميركيتين ارتفاعا بنسبة 15% أمس في بورصة وول ستريت.

وكانت شركة الاستثمار العملاقة "أبولو غلوبال مانجمنت" عرضت على "باراماونت" مبلغا يفوق 26 مليار دولار يشمل ديونها، لكن "باراماونت" آثرت عدم الدخول في مفاوضات معها، بسبب مفاوضاتها مع "سكاي دانس"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وتشاركت "باراماونت" و"سكاي دانس" في الآونة الأخيرة بإنتاج فيلم "توب غن: مافريك" (Top Gun: Maverick)، من بطولة توم كروز، والذي حقق مداخيل بنحو 1.5 مليار دولار في كل أنحاء العالم.

وتسعى جهات عدة -من بينها منصة "نتفليكس"- منذ أشهر إلى الاستحواذ على "باراماونت غلوبال" التي تعد أصغر الشركات الكبرى في مجال التلفزيون وخدمات البث عبر الإنترنت.

وبلغ عدد المشتركين في منصة "باراماونت" -التي أطلقت في مارس/آذار 2021- نحو 63 مليون مشترك في نهاية سبتمبر/أيلول.

وتضم المجموعة الإعلامية -التي كانت سابقا تحمل اسم "فياكوم سي بي إس"- محطات "سي بي إس" و"إم تي في" و"نيكيلوديون" و"كوميدي سنترال"، بالإضافة إلى أستوديو "باراماونت" للسينما والتلفزيون.

ويتولى ديفيد إليسون إدارة شركة "سكاي دانس ميديا"، وهو نجل الملياردير لاري إليسون المؤسس المشارك لشركة التكنولوجيا العملاقة "أوراكل".