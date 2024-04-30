"باراماونت" تعيد هيكلة إدارتها وسط حديث عن اندماج مع "سكاي دانس"

قالت شركة "باراماونت" العملاقة في هوليود أمس الاثنين إنها ستستبدل رئيسها السابق بـ3 مديرين في خضم مفاوضات اندماج.

وبدلا من الرئيس التنفيذي بوب باكيش، سيقود المديرون الثلاثة الأقسام المختلفة المجموعة، حسبما قالت عملاقة الإعلام والترفيه الأميركية.

وأشارت الشركة في بيان "لقيادة الشركة والإشراف عليها للمضي قدما، أنشأت باراماونت غلوبال مكتبا للرئيس التنفيذي، يتألف من 3 من كبار المديرين التنفيذيين للشركة هم: الرئيس والمدير التنفيذي لـ(سي بي إس) جورج تشيكس، والرئيس والمدير التنفيذي لـ(شوتايم / إم تي في إنترتينمنت ستوديوز وباراماونت ميديا نتوركس) كريس مكارثي، والرئيس والمدير التنفيذي لـ(باراماونت بيكتشرز ونيكلوديون) بريان روبنز".

وأضافت "سيعمل تشيكس ومكارثي وروبنز بشكل وثيق مع المدير المالي نافين شوبرا ومجلس الإدارة".

وتلقت الشركة التي تمتلك أستوديوهات ضخمة في هوليود وقنوات تلفزيونية شهيرة مثل "سي بي إس" و"إم تي في" و"نيكلوديون" وغيرها، عرض اندماج من شركة إنتاج الأفلام "سكاي دانس".

ومع ذلك، وفقا لتقارير إعلامية، هناك نزاع بين المستثمرين والمساهم الأكثر أهمية شاري ريدستون الذي بنى والده الشركة العملاقة.

وفي الربع الماضي، زادت مبيعات "باراماونت" بنسبة 5.8% على أساس سنوي، إلى أقل بقليل من 7.7 مليارات دولار.

وسجلت الشركة خسارة صافية بلغت 554 مليون دولار، مقارنة بخسارة تقدر بحوالي 1.12 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق.