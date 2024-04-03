منها "شِقو" و"فاصل من اللحظات اللذيذة".. إليك أبرز أفلام عيد الفطر 2024

يوشك موسم الدراما الرمضانية على الانتهاء، تاركا وراءه مشاهدين متخمين بوجبات ثقيلة من المسلسلات، كثير منها متواضع، والقليل منها يستحق العرض والمشاهدة، ليبدأ موسم فني آخر، هو موسم أفلام عيد الفطر.

وبينما يمكن التيقن من مواعيد عرض الأفلام الأجنبية في دور السينما من قبل حتى بدء تصويرها، نجد العكس في السوق السينمائية العربية، حيث تكثر الشائعات وتقل التأكيدات الرسمية.

على سبيل المثال، تتناقل منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أسماء 7 من أفلام العيد المنتظر عرضها في مصر وعدد من الدول العربية، في حين لم يتأكد سوى عرض 3 منها فقط في دور السينما، بعد صدور إعلاناتها التشويقية.

وفيما يلي، نستعرض أبرز الأفلام المصرية المزمع عرضها في موسم عيد الفطر 2024:

فيلم "شِقو"

يقدم فيلم "شقو" الخليط السحري لنجاح أفلام العيد، بقصة تجمع بين الأكشن والمغامرة، وممثلين محبوبين يتنقلون بين الطبقات الاجتماعية، فالبطل إسماعيل (عمرو يوسف) له حياة مزدوجة، أحدها اعتيادية تجمع بينه وبين الشخصية النسائية التي تؤديها دينا الشربيني، وأخرى إجرامية يتخلى فيها عن اسمه ويتحول إلى "شِقو" وهي كلمة عامية مصرية لها طابع شعبي تعني "الشقيق" أو "الأخ".

ويظهر من الإعلان التشويقي للفيلم تركيزه على تصميم مشاهد الأكشن، سواء تلك التي تتطلب مخاطرات مثل القفز من الأماكن العالية، أو القتال بالأيدي والأسلحة، وكذلك إعادة تقديم أبطاله بشكل مختلف، خصوصا أمينة خليل التي تتخلى عن دور الفتاة الأرستقراطية وتتحول إلى راقصة شعبية، ومحمد ممدوح الذي قدم من قبل دور ضابط الشرطة في "أولاد رزق" مع عمرو يوسف، ويصبح زميله في تنظيم عصابي.

ويُخرج فيلم "شِقو" كريم السبكي، الذي يعود بعد توقف طال 6 سنوات تقريبا، أي منذ عرض فيلم "الديزل" لمحمد رمضان، وها هو يعيد تقديم خلطة البطل الشعبي القادر على التلاعب بالجميع وهزيمتهم بالنهاية، ولكن بوجوه مختلفة.

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

شارك كل من بطل ومخرج فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في الموسم الرمضاني الجاري، فحقق هشام ماجد نجاحا كبيرا في مسلسل "أشغال شقة"، في حين تعرّض المخرج أحمد الجندي لإخفاق في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي".

ومن المتوقع، أن يؤثر الصدى الطيب لـ"أشغال شقة" على إيرادات الفيلم بشكل إيجابي، خصوصا أن المشاهد المصري ما يزال ينسب العمل لبطله أكثر من مخرجه ومؤلفه.

ويقدم "فاصل من اللحظات اللذيذة" خليطا من الكوميديا والخيال العلمي، حيث تدور أحداثه حول رجل يعيش في عالمه الاعتيادي مع زوجته الغاضبة لإهماله الشديد والحياة الصعبة التي تعيشها، والتي تحمله مسؤوليتها. ولكن ينتقل الزوجان إلى بُعد آخر بشكل مفاجئ، حيث يستخدم الفيلم فكرة "الأبعاد الموازية" التي تم استهلاكها في السينما الغربية، غير أنها لا تزال جديدة إلى حد ما في السينما المصرية.

وبعد انتقاله، يتعرف البطل وعائلته على النسخ الأخرى منهم، والتي تعيش حياة تبدو براقة ومليئة بالدعة والرفاهية، الأمر الذي يقود إلى سلسلة من المفارقات الكوميدية.

ويشارك هشام ماجد بطولة الفيلم كل من هنا الزاهد ومحمد ثروت.

فيلم "عالماشي"

يعد فيلم "عالماشي" العمل السينمائي الأول لمخرجه محمد حمدي الخبيري، والذي قدم من قبل مسلسلا تلفزيونيا واحدا هو "ما تيجي نشوف" الذي ترك صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إبان عرضه.

غير أن الفيلم -على عكس المسلسل- لا ينتمي إلى الدراما الواقعية أو الاجتماعية، بل يميل إلى الكوميديا الصرفة التي اشتهر بها بطله علي ربيع.

تدور أحداث الفيلم حول شاب كسول يقبع في منزله طوال الوقت إلى أن يتم تشخيصه بجلطات دموية منتشرة تعرض حياته للخطر إن لم يتحرك بشكل مستمر، وهذا ما يقلب حياته ومن حوله رأسا على عقب، فيتحول البطل فجأة من شخص لا يفارق أريكة منزله إلى ذلك الماشي في شوارع المدينة بلا توقف.

يشارك في "عالماشي" كل من آية سماحة وكريم عفيفي وصلاح عبد الله، علما أن العمل يستهدف بشكل أساسي أفراد الأسرة من كل الأعمار، خصوصا أن لبطله شعبية لدى الأطفال بعد نجاح مسلسل "أحسن أب".

فيلم "فرقة الموت"

من غير المؤكد عرض فيلم "فرقة الموت" من بطولة أحمد عز ومنى شلبي، كما لم يصدر الإعلان التشويقي للفيلم بعد، ولم يتم التأكيد على موعد عرضه.

وفي حال لم يعرض العمل في موسم عيد الفطر، فمن المتوقع عرضه خلال الموسم الصيفي، خصوصا أن كاتب الفيلم السيناريست صلاح الجهيني يروج في الفترة الأخيرة لفيلم آخر من بطولة أحمد عز كذلك؛ وهو الجزء الجديد من "ولاد رزق" بدون أي ذكر لـ"فرقة الموت"، والذي ينتمي لنوع الدراما التاريخية حيث تدور أحداثه في القرن الـ20 عندما تم تشكيل فرقة للقبض على المجرم الشهير خُط الصعيد الذي حير الشرطة المصرية.

فيلم "ولنا في الخيال حب"

من المفترض أن ينافس فيلم "ولنا في الخيال حب" في موسم عيد الفطر، وهو الإضافة الرومانسية الوحيدة بين الكوميديا والأكشن، غير أنه لم يعلن أي من أبطاله بشكل رسمي أو موعد عرضه حتى كتابة هذه السطور، كما لم يصدر الإعلان التشويقي للعمل.

وتدور أحداث الفيلم الذي ألّفته وأخرجته سارة زريق، في إطار رومانسي حول العلاقة التي تجمع بين أستاذ جامعة (أحمد السعدني) وطالبة لديه (مايان السيد) فتغير من شخصيته.

فيلم "أرض جهنم"

من الممكن أن تنضم المغنية اللبنانية هيفاء وهبي إلى مجموعة النجوم المشاركين في موسم عيد الفطر، لكن لم يتم تأكيد عرض فيلمها "أرض جهنم" بعد.

والفيلم من إخراج وليد محي وتأليف شروق أشرف وعمرو عاصم، وبطولة كلٌ من عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، وهو ما يوحي بالطابع الكوميدي للعمل الذي يتناول تأثير التكنولوجيا على حياة البسطاء.

فيلم "بنقدر ظروفك"

أخيرا، لم يتم تأكيد عرض فيلم "بنقدر ظروفك" في عيد الفطر أيضا، كما لم يصدر إعلانه التشويقي بعد، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش وتأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم ويتناول أحد قضايا الساعة، وهي ارتفاع الأسعار وتأثير الاحتكار على الفقراء.