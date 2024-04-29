السلطات الإيرانية تحظر عرض مسلسل "الحشاشين" بعد ترجمته إلى الفارسية

أعلن قسم الرقابة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة التابع للتليفزيون الإيراني، منع عرض المسلسل المصري "الحشاشين" في البلاد، وذلك بعد ترجمة المسلسل إلى اللغة الفارسية وعرضه على مواقع ومنصات محلية.

وقال مهدي سيفي، رئيس هيئة الإشراف على تنظيم الإعلام المرئي والمسموع في طهران "ساترا"، إن رواية المسلسل تعد مخالفة للتاريخ وتحمل روايات غير معتمدة في إيران وتوجد تحفظات على العمل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف في تصريحاته أن "رواية المسلسل تتضمن العديد من التشوهات، ويبدو أنه تم إنتاجه من خلال نهج سياسي متحيز، ولذلك قررت الهيئة منع عدم الموافقة على عرض المسلسل عبر وسائل الإعلام الإيرانية".

ونقلت الوكالة، عن عضو هيئة الرقابة على الإعلام أميد علي مسعودي، أن "المسلسل يقدم صورة زائفة للإيرانيين وربطهم ببداية الإرهاب، والشاهد على ذلك أنه يعرف بعض المدن الإيرانية كمصدر للإرهاب".

وتدور أحداث "الحشاشين" في 30 حلقة حول شخصية حسن الصباح زعيم جماعة الحشاشين وهي طائفة عرفت بتنفيذ اغتيالات دموية لقادة سياسيين في القرن الـ11 الميلادي، حيث أثارت الفرقة الفزع وقتها باغتيال عدد من الشخصيات المهمة والأمراء بقيادة مؤسس الفرقة.

وتدور بعض الأحداث في المسلسل في مدينة أصفهان التي عاش فيها الصباح، حيث يتطرق العمل إلى بعض الأمور التاريخية في إيران.

وقام بتجسيد شخصية حسن الصباح الفنان كريم عبد العزيز، وشاركه البطولة كل من فتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، ومن إخراج بيتر ميمي.

وقال مؤلف العمل السيناريست عبد الرحيم كمال في تصريح سابق للجزيرة نت إن صناع العمل بصدد تحويل مسلسل "الحشاشين" إلى فيلم خلال الفترة المقبلة، لكن بأحداث وتفاصيل مختلفة.

وهو ما أكده مخرج المسلسل في ندوة مع جمعية النقاد المصريين، حيث كشف أن الفيلم سيعمل على تقديم الرواية الشرقية وهي مختلفة عما تم تقديمه في المسلسل الذي اعتمد على الرواية الغربية، التي تدور حول صداقة الصباح مع عمر الخيام ونظام الملك وقصة قلعة الموت التي بنى فيها "جنته".

وقد أثار العمل جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي أثناء عرضه في الموسم الدرامي في رمضان الماضي، بسبب استخدام اللهجة العامية المصرية، وهو ما دافع عنه صناع المسلسل مبررين أن السبب هو رغبتهم في أن يصل المسلسل إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.