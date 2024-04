"المتحدون" لزندايا يحقق 15 مليون دولار في الأيام الأولى لعرضه في السينما

تصدر فيلم "المتحدون" (Challengers) من بطولة النجمة الأميركية زندايا، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، بحسب تقديرات أعلنتها الأحد الماضي شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وتؤدي الممثلة والمغنية البالغة 27 عاما دور لاعبة تنس بارزة تعتزل بعد تعرّضها لإصابة، ثم تساعد زوجها للاستعداد إلى مباراة ضد لاعب يتبيّن أنه حبيبها السابق وصديق زوجها المقرّب في مرحلة من حياته.

وقال المحلل ديفيد غروس: "إنها انطلاقة جيدة جدا لفيلم درامي رومنسي ورياضي"، مشيرا إلى نجومية زندايا وموهبة المخرج الإيطالي لوكا غوادانيينو الذي اشتهر عالميا بفضل فيلم "نادني باسمك" (Call Me By Your Name)، مؤكدا أنّ "القصة الجيّدة وموهبة المخرج والاختيار المناسب للنجمة والتوقيت الصحيح، أدت كلها إلى نجاح العمل".

وحقق "المتحدون" 15 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له، في حين حلّ ثانيا في الترتيب فيلم "بطل غير معروف" (Unsung Hero) محققا إيرادات قدرها 7.8 ملايين دولار في أول عطلة نهاية أسبوع لعرضه. ويتناول الفيلم المستوحى من أحداث حقيقية، قصة عائلة من الموسيقيين تنتقل من أستراليا إلى الولايات المتحدة.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "غودزيلا x كونغ : الإمبراطورية الجديدة" (Godzilla x Kong: The New Empire) بمداخيل بلغت 7.2 ملايين دولار. ويتّحد في هذا العمل الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر يهدّد وجودهما.

وتراجع فيلم "حرب أهلية" (Civil War) إلى المرتبة الرابعة بعدما كان تصدّر الترتيب لأسبوعين، محققا إيرادات بلغت 7 ملايين دولار.

وجاء فيلم "أبيغيل" (Abigail) في المرتبة الخامسة مع مداخيل قدرها 5.3 ملايين دولار. وفي هذا العمل السينمائي، يخطف مجرمون فتاة قبل أن يكتشفوا أنها من مصاصي الدماء، وأنها ستجعلهم يدفعون ثمن خطفها.

وفي ما يأتي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية: