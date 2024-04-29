اختيار اللبنانية نادين لبكي ضمن لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

قبل أسبوعين من انطلاق السباق إلى السعفة الذهبية، أعلن القائمون على مهرجان "كان" السينمائي اليوم الاثنين عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ77 التي تجمع أسماء بارزة في عالم السينما بينها المخرجة اللبنانية نادين لبكي والممثل الفرنسي عمر سي.

واختارت إدارة المهرجان الذي سيقام بين 14 و25 مايو/أيار المقبل، 4 رجال و4 نساء ضمن لجنة تحكيم سترأسها المخرجة الأميركية غريتا غيرويغ (40 عاما) التي حقق فيلمها "باربي" (Barbie) نجاحا تجاريا واسعا خلال العام الفائت.

ولم يسبق أن كانت رئاسة لجنة التحكيم من نصيب أحد بمثل هذه السن منذ أن شغلتها الممثلة الإيطالية الشهيرة صوفيا لورين عام 1966.

وتضم لجنة التحكيم الممثل الفرنسي عمر سي (46 عاما) الذي يحقق خطوة جديدة في مسيرة مهنية كانت استثنائية منذ انطلاقتها مع مسلسل "عمر إيه فريد" وصولا إلى دخوله عالم هوليود كممثل ومنتج، ومرورا بنجاحات حققها في فرنسا "إنتوشابل".

ولاختيار "سي" دلالة رمزية، إذ تعبّر عن سعي السينما الفرنسية إلى التنوّع وشمول مختلف الفئات، فعمر "سي" مولود في إحدى ضواحي العاصمة باريس، لأبوين مهاجرين من المنطقة الحدودية بين السنغال وموريتانيا.

ويُتوقّع أن يثير حضور "سي" على السجادة الحمراء اهتماما كبيرا، إذ يُعدّ من الشخصيات السينمائية المفضلة لدى الفرنسيين ويحظى بشهرة عالمية منذ نجاحه تحديدا في مسلسل "لوبن" (Lupin) عبر منصة نتفليكس.

تجربة قبل الألعاب الأولومبية

ويناقش "سي" الأفضل من بين 22 فيلما متنافسا مع أعضاء لجنة التحكيم الآخرين، ومنهم أيضا الممثلة الفرنسية إيفا غرين (43 عاما) المعروفة بأدوارها في الأعمال المحلية والتي كان آخرها شخصية ميلادي في فيلم "ليه تروا موسكوتير"، وفي الأفلام الهوليودية كتعاونها مع المخرج تيم بورتون ومشاركتها إلى جانب الممثل دانيال كريغ في سلسلة أفلام جيمس بوند.

أما أصغر أعضاء لجنة التحكيم فهي الممثلة ليلي غلادستون (37 عاما) التي سبق أن حضرت المهرجان الفرنسي خلال العام الفائت بمناسبة عرض فيلم "قتلة زهرة القمر" (Killers of the Flower Moon) للمخرج مارتن سكورسيزي والذي أدت فيه دورا رُشّحت عنه إلى الأوسكار.

وتضمّ اللجنة أيضا الممثل الإيطالي بيارفرانشيسكو فافينو البالغ 54 عاما، والمخرج الياباني هيروكازو كور إيدا (61 عاما) الفائز بالسعفة الذهبية عام 2018، والمخرج الإسباني خوان أنطونيو بايونا البالغ 48 عاما، وكاتبة السيناريو والمصورة التركية إبرو جيلان (48 عاما)، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي (50 عاما) التي شاركت 3 أفلام لها في مختلف فئات المهرجان من بينها "كفرناحوم" الذي نال جائزة لجنة التحكيم في المسابقة الرسمية عام 2018، وسبق أن كانت عضوا في لجنة تحكيم فئة "نظرة ما" عام 2015 وترأستها عام 2019.

وبات مهرجان "كان" جاهزا للانطلاق بعدما اكتملت لجنة تحكيمه وأُعلن عن لائحة الأفلام الـ22 التي ستتنافس للفوز بالسعفة الذهبية التي نالها في العام الفائت فيلم "أناتومي دون شوت" لجوستين ترييه.

وقبل شهرين من بدء الألعاب الأولومبية، سيكون هذا الحدث السينمائي الكبير بمثابة تجربة للسلطات في ما يخص موضوع الأمن.

وبالإضافة إلى عشرات الآلاف من رواد المهرجان، يُتوقع هذا العام حضور كوكبة من نجوم السينما، من بينهم مبتكر سلسة "حرب النجوم" (Star Wars) جورج لوكاس الذي سيحصل على سعفة ذهبية فخرية، وعرّاب هوليود "فرانسيس فورد كوبولا" الساعي للفوز بثالث سعفة ذهبية له مع فيلم "ميغالوبوليس" (Megalopolis)، بالإضافة إلى نجوم من أمثال ديمي مور وإيما ستون وسيلينا غوميز وآدم درايفر وريتشارد غير.

وسينطلق مهرجان كان مساء 14 مايو/أيار بحفلة افتتاح ستتولى تقديمها كامي كوتان، بالإضافة إلى عرض فيلم "لو دوزيام أكت"، وهو أحدث عمل كوميدي للمخرج كانتان دوبيو ويشارك فيه الممثلون ليا سيدو وفنسان ليندون ولوي غاريل. وسيبدأ عرض الفيلم بالتزامن في صالات السينما.