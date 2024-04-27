طرحت الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي الإعلان الترويجي للفيلم المصري "السرب" عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، والذي من المرجح عرضه مع بداية مايو/أيار المقبل.

ونشر بطل الفيلم أحمد السقا الملصق الدعائي الرسمي عبر حسابه على منصة إنستغرام، وعلق عليه قائلا: "الحكاية خلصت برجوع الحق.. انتظروا أبطال السرب، في الأول من مايو بجميع دور العرض في مصر".

الفيلم من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ونيللي كريم وصبا مبارك وشريف منير ودياب ومحمود عبد المغني ومصطفى فهمي، وتدور أحداثه حول الضربة الجوية التي نفذتها القوات المصرية على مخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش في ليبيا بعد قيام التنظيم بذبح 21 مصريا قبطيا في ليبيا عام 2015.

ويجسد أحمد السقا في الفيلم شخصية ضابط في المخابرات المصرية نجح في للتوغل داخل التنظيم المسلح، في حين يجسد دياب شخصية قائد جناح عسكري في التنظيم، ويجسد كل من آسر ياسين وشريف منير وكريم فهمي ضباطا في القوات الجوية المصرية المسؤولين عن تنفيذ المهمة.

وكشفت صبا مبارك عن الشخصية التي تجسدها وكتبت من خلال حسابها على إنستغرام "انتظروني في شخصية خديجة في السرب".

وقد صرح مخرج الفيلم أحمد نادر جلال لمواقع محلية بأن "الفيلم عن قصة حقيقية وبه مشاعر متضاربة ومشاهد حركة"، وأشار إلى أن "الفيلم سينمائي تجاري، يهدف إلى الحديث عن الروح المصرية العزيزة".

وكشف مخرج "السرب" عن التدريبات التي تلقاها بطل الفيلم أحمد السقا، فكان هناك جلسات مع بعض رجال القوات المسلحة للتدريب على حمل السلاح، وكل من جسد دور طيار في الفيلم خضع أيضا للتدريب.

تأجيلات

وقد تأجل عرض الفيلم أكثر من مرة، حيث طرحت الشركة المنتجة أول إعلان دعائي له في عام 2021، وتردد أن سبب التأجيل استغراق صناعه وقتا طويلا في التحضير له لاستخدام مؤثرات بصرية وخدع سينمائية ضخمة.