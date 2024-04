"الماتريكس 5".. حكاية المصفوفة التي قلبت موازين سينما الخيال العلمي

ما إن أعلنت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام "الماتريكس" (The Matrix) عن تنفيذ جزء خامس من السلسلة، تمهيدا لعرضه في يونيو/حزيران 2025، حتى عبر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة من الحماس والتفاؤل، وذلك رغم الإحباط الذي أصاب جمهور الماتريكس في عام 2021 حين صدر الجزء الرابع تحت اسم "بعث الماتريكس" (The Matrix Resurrections)، إذ لم يرق الفيلم لمستوى طموح عشاق السلسلة.

وسلسلة الماتريكس لم تكتف بتحقيق نجاح هائل بين النقاد فقط، ولكنها اقتربت من تحقيق ما يصل إلى 500 مليون دولار كإيرادات للفيلم الأول فقط، ومن ثم تلاه نجاح الجزء الثاني، والذي صدر تحت عنوان "إعادة تحميل الماتريكس" (The Matrix Reloaded)، الذي تجاوزت إيراداته 700 مليون دولار، وحقق الجزء الثالث "ثورات الماتريكس" (The Matrix Revolutions) 500 مليون دولار أيضا، في حين لم يتجاوز الجزء الرابع 159 مليون دولار، مقابل تكلفة قدرها 200 مليون دولار.

