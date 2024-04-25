"بنات ألفة" و"رحلة 404″ أبرز الفائزين في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

أسدل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الستار على فعاليات دورته الثامنة اليوم، بإعلان لجان تحكيم المهرجان عن قائمة الأفلام الفائزة بجوائز هذا العام، حيث شهدت الدورة عرض 76 فيلما من 36 دولة.

وأعلنت إدارة المهرجان في بيان صحفي الخميس 25 أبريل/نيسان 2024 أن لجنة تحكيم الأفلام الطويلة قررت منح جائزة أفضل فيلم لـ"بنات ألفة"، وهو من سيناريو وإخراج كوثر بن هنية وإنتاج مشترك بين 4 دول هي فرنسا وتونس وألمانيا والسعودية.

وحصدت جائزة أفضل إخراج المخرجة سارة سوما عن الفيلم الألماني "أرتور وديانا"، في حين ذهبت جائزة أفضل سيناريو للمخرجة والكاتبة كوثر بن هنية عن فيلم "بنات ألفة"، وجائزة أفضل تمثيل لبيانكا ديلبرافو وديلفين أسعد وسافيرا موسبرغ بطلات فيلم "الجنة تحترق" وهو إنتاج مشترك بين 4 دول هي السويد والدانمارك وفنلندا وإيطاليا، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الفيلم المصري "رسائل الشيخ دراز" سيناريو وإخراج ماغي مرجان.

ومنحت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة تنويها خاصا للفيلم المصري "شي جابي" وهو سيناريو وإخراج إسلام كمال، وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الإسباني "كولورادو" من إخراج ساندرا غايغو وبيلار غوميث، وذهبت جائزة أفضل إخراج للمخرجة داليا نمليش عن الفيلم اللبناني "بتتذكري"، وفاز بجائزة أفضل فيلم "مبعوثة الإله" سيناريو وإخراج أمينة ماماني عبدولاي، وهو إنتاج مشترك بين النيجر وبوركينا فاسو ورواندا.

كما حصد جائزة أفضل فيلم مصري الفيلم "رحلة 404" من إخراج هاني خليفة، وسيناريو محمد رجاء، وتصوير فوزي درويش، وبطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، ومحمد علاء، وحسن العدل، وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

وقررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة منح جائزة خاصة لأفضل فيلم مصري يسهم في الترويج للسياحة المصرية، ويكشف عن جمال الأماكن السياحية والأثرية في مصر، ووسط الأفلام المصرية التي أنتجت مؤخرا ذهبت الجائزة للفيلم المصري "مقسوم".

وذهبت جائزة الاتحاد الأوروبي مناصفة بين الفيلم المصري "رسائل الشيخ دراز" سيناريو وإخراج ماغي مرجان، و"بنات ألفة".

ومنحت لجنة تحكيم أفلام ذات أثر جائزة أفضل فيلم لفيلم "قلتلك" إخراج ملك الصياد وهو إنتاج مصري أميركي ألماني، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم فيلم "نور عيني" إخراج مهند دياب، وهو إنتاج مشترك بين مصر وهولندا، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل فكرة لفيلم "نهار داخلي" إخراج رفيق جوزيف.

وفاز بالجائزة الأولى في مسابقة أفلام الورش فيلم "بعث" تأليف وإخراج محمد ربيع، وفاز بالجائزة الثانية فيلم "العجلة" تأليف وإخراج صفاء متولي، وفاز بالجائزة الثالثة فيلم "تعيش أنت" تأليف وإخراج محمود حمدي.

ومنحت اللجنة تنويها خاصا لفيلم "الغناية" إخراج رندا ضياء وفيلم "سيرة الدروب" إخراج عمرو مصطفى، وفيلم "نور العزلة" تأليف وإخراج مريم عبد الغفار كما منحت تنويها خاصا للممثل خالد عطاالله عن أدائه في أفلام الورش.

وكرمت إدارة المهرجان هذا العام النجمة هند صبري والنجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي والدكتورة منى الصبان والمونتيرة التونسية كاهنة عطية والدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، ونظم المهرجان قسما خاصا للأفلام التونسية القصيرة ضم 5 أفلام، وهي "شيطانة"، "نضال قيقة"، "إخوان"، "رنيم"، و"مش معروف".

وتضمن برنامج الورش التي أقامها المهرجان 11 فيلما ما بين روائي ووثائقي من إبداع فتيات أسوان وشبابها، كما احتفى هذا العام بالسينما الفلسطينية بعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية، ونظم أيضا برنامجا خاصا للسينما السودانية يضم 5 أفلام قصيرة، وواصل المهرجان تنظيم برنامج سينما الأطفال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وضم 6 أفلام للأطفال.