تحكي قصة زرقاء اليمامة.. السعودية تطلق أول أوبرا في تاريخ البلاد

ذاع صيتها ليُضرب بها المثل في حدة البصر، إنها "زرقاء اليمامة" إحدى أشهر نساء العرب في العصر الجاهلي، والتي قرر القائمون على مشروع الأوبرا السعودية رواية قصتها في أول عرض أوبرا في المملكة والذي يعد الأكبر باللغة العربية.

وسينطلق عرض أوبرا زرقاء اليمامة في الفترة بين 25 أبريل/نيسان الجاري و4 مايو/أيار المقبل، على خشبة مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، وفقا لهيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية.

وتعود قصة زرقاء اليمامة إلى العصر الجاهلي فهي عنزة بنت لقمان بن عاد، التي كانت مضربا للمثل في حدة البصر، وكانت تنذر قومها من المعارك قبل أن تقع بينهم وبين القبائل الأخرى، مما دفع حسان بن تبع الحميري وقومه للاحتيال عليها، عبر تحصنهم بالأشجار، حتى يستطيعوا مباغتة قبيلتها، ورغم ذلك، شاهدتهم وأنذرت قومها، ولكنهم اتهموها بالخرف، ولم يصدقوها، فاجتاحهم الخصوم وقضوا عليهم.

مرحلة جديدة

ويرى الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي أن أوبرا زرقاء اليمامة تمثل مرحلة جديدة للثقافة السعودية، تتجسد فيها أشهر حكايات الموروث القصصي والثقافي على خشبات المسارح بأعمال نوعية حسب أعلى المعايير العالمية، موضحا أنه ثمرة عمل استمر سنوات، جرى فيها تطوير كل تفاصيله باهتمام بالغ.

ووفقا للبازعي، فإن أوبرا "زرقاء اليمامة" تستمد قصتها وروحها ولغتها من ثقافة الجزيرة العربية، وتجسد مأساة دامية، تصور التاريخ القديم وترمز في الوقت نفسه لأحزان الإنسان المعاصر في العالم، دون أن تخلو من طيف الأمل، الذي يبشر بغد مزدهر.

وأفاد المتحدث ذاته بأن أول أوبرا سعودية ستضم مواهب من الأسماء البارزة في المشهد الموسيقي المحلي، ومن أبرزهم مؤلف النص صالح زمانان، ومشاركة عدد من الفنانين السعوديين في العرض، مشيرا إلى أن أوركسترا دريسدن سيمفوني ستؤدي المقطوعات الموسيقية للأوبرا، بينما ترافق الجوقة الفلهارمونية التشيكية أحداث القصة الشائقة بأصوات مميزة.

قصة ملحمية

وقد ألف الأوبرالي العالمي لي برادشو ألحان هذه القصة الملحمية، مستلهما في تلحينها من بعض العناصر التراثية، لصناعة عمل معاصر يجمع بين عناصر الأوركسترا والكورال، إلى جانب عروض صوتية رفقة مغنيين موهوبين.

وتزخر القصة بالتشويق والتراجيديا، مما أعطى الكورال والأوركسترا مجالا واسعا لخطف اهتمام الجماهير الطامحة لعيش تجربة ثقافية مختلفة تجمع بين المأثور الراسخ والفن الشامخ.

وأعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية عن طرح تذاكر العرض الجديد أوبرا "زرقاء اليمامة"، وتهدف الهيئة حسب إعلانها، من خلال إنتاج هذا العمل إلى تعزيز الحراك الثقافي، وإبراز المواهب الوطنية، وإعادة إنتاج وإحياء أعمال وقصص شهيرة موروثة من الجزيرة العربية بشكل معاصر وقالب إبداعي، لتعزيز التبادل الثقافي الدولي، بوصفه أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة.