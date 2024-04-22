فيلم "حرب أهلية" يواصل تصدّر شباك التذاكر الأميركي ويحقق 11 مليون دولار

واصل فيلم "حرب أهلية" (Civil War) الذي تتناول حبكته المتخيّلة انهيار النظام العام في الولايات المتحدة، تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب تقديرات أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي يؤدي دور البطولة فيه كيرستن دانست وجيسي بليمونز وفاغنر مورا، 11 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، بحسب المصدر نفسه.

وتؤدي دانست دور مصوّرة صحفية خلال حرب أهلية بين الأميركيين.

أما المركز الثاني، فذهب لفيلم "آبيغيل" (Abigail) محققا 10 ملايين دولار. وفي هذا الفيلم، يخطف مجرمون فتاة قبل أن يكتشفوا أنها من مصاصي الدماء، وأنها ستجعلهم يدفعون ثمن خطفها.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "غودزيلا x كونغ: الامبراطورية الجديدة" (Godzilla x Kong: The New Empire) بمداخيل بلغت 9.5 ملايين دولار.

أما في المرتبة الرابعة فجاء فيلم "وزارة الحرب الغاشمة" (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) مع عائدات بـ9 ملايين دولار. ويتناول فيلم الحركة الذي أخرجه غاي ريتشي، وتولى أدوار البطولة فيه كل من هنري كافيل وإيزا غونزاليس وهنري غولدينغ، قصة تجنيد جنود تلقوا تدريبا عاليا لمحاربة القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وحلّ خامسا الفيلم التحريكي الياباني "سباي x فاميلي كود: وايت" (Spy x Family Code: White) محققا 4.9 ملايين دولار.

وفي ما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية: