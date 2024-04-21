نقابة المهن التمثيلية المصرية تمنع الإعلام من تغطية عزاء الراحل صلاح السعدني

قررت نقابة المهن التمثيلية المصرية منع تصوير عزاء الفنان صلاح السعدني المقررة إقامته اليوم الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، مناشدة في بيان رسمي نُشر عبر صفحتها على فيسبوك الصحافة والإعلام بعدم حضور العزاء، واحترام رغبة أسرة الفنان الراحل في أن يقتصر العزاء على العائلة والزملاء.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي أنه سيتم الاتفاق على وضع أسس وقواعد تحدد آليات حضور مراسم الدفن والجنازات بين نقابة المهن التمثيلية ونقابة الصحفيين "حتى لا تسيء القلة لهذه المهنة العظيمة".

وفي تصريح لأحد المواقع المحلية المصرية، قال زكي إن قرار منع تصوير العزاء واقتصار الحضور على الأسرة والزملاء بالوسط الفني دون تغطية صحفية أو إعلامية جاء "بناء على رغبة مجلس النقابة، وتم الاتفاق مع أسرته على ذلك".

ويأتي قرار نقابة المهن التمثيلية بمنع تصوير عزاء السعدني على خلفية الأزمة التي نشبت بين نجله الممثل أحمد السعدني وبعض المصورين الصحفيين أثناء مراسم الجنازة والدفن التي أقيمت في مسجد الشرطة أول أمس الجمعة، حيث ظهر في فيديو منفعلا، مما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان أحمد السعدني دشن حملة عبر حسابه على فيسبوك قبل سنوات قليلة طالب فيها بمنع تصوير الجنازات والعزاء الخاص بالمشاهير احتراما لعائلاتهم.

من جانبها، علقت نقابة الصحفيين على القرار في بيان لها جاء فيه "نظرا للأحداث المتكررة في ما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين والإعلاميين والرياضيين والشخصيات العامة -التي تشهد أحداثا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها- فقد تواصلت النقابة مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وذلك لعقد اجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم في مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسي النقابتين والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية".

كما طالبت نقابة الصحفيين بوقف تغطية الجنازات إلى حين وضع ضوابط تحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وكان الفنان صلاح السعدني توفي صباح أول أمس الجمعة عن عمر يناهز الـ81، وتم تشييع جنازته في مسجد الشرطة بحضور عدد من الفنانين، ومنهم أشرف زكي، وأحمد السقا، وأحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي، وهنا الزاهد.

وأثرى الفنان الراحل الفن المصري والعربي على مستوى السينما والدراما بالعديد من الأعمال المهمة والمؤثرة، ومن أبرز الشخصيات التي قدمها وحققت له شعبية جارفة العمدة سليمان غانم في "ليالي الحلمية"، وحسن النعماني في "أرابيسك.. أيام حسن النعماني"، وكان آخر أعماله "القاصرات" الذي عرض في عام 2013، قبل أن يبتعد عمدة الدراما عن الساحة الفنية.