التئام شمل فريق "سبايس غيرلز" لأول مرة منذ أولمبياد "لندن 2012"

التأم شمل فريق البوب البريطاني الشهير "سبايس غيرلز" من جديد، في حفل عيد ميلاد عضوته فيكتوريا بيكهام، والذي شهد حضور عدد من المشاهير من أمثال الممثل الأميركي توم كروز والممثلة المكسيكية سلمى حايك.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الأحد، بأن عضوات الفريق النسائي الذي ذاع صيته في تسعينيات القرن الماضي، شوهدن وهن يرقصن على إحدى أغنية "ستوب" التي تم طرحها عام 1998 وحققت نجاحا كبيرا.

ويضم الفريق الشهير العضوات كلا من جيري هورنر، وإيما بنتون، وميلاني تشيشولم، وميلاني براون، إلى جانب فيكتوريا -زوجة نجم كرة القدم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام– وهي صاحبة عيد الميلاد، حيث احتفلت ببلوغها (50 عاما).

ونشر ديفيد مقطع فيديو على "إنستغرام"، تظهر فيه العضوات الخمس وهن يقدمن الأغنية المعروفة، بينما كان ينظر إليهن بسعادة.

كما نشرت فيكتوريا أيضا مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وكتبت "إنها أفضل ليلة على الإطلاق! عيد ميلاد سعيد لي! أحبكم جميعا كثيرا!"

يشار إلى أن آخر ظهور فني جماعي لنجمات "سبايس غيرلز" جاء في الحفل الختامي لأولمبياد "لندن 2012″، في حين قامت 4 عضوات بجولة غنائية أوروبية في 2019 دون فيكتوريا بيكهام.