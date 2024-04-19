فن

في وداع صلاح السعدني.. فنانون ينعون عمدة الدراما المصرية

الممثل المصري صلاح السعدني المصدر: Foochia - فوشيا عبر الفيسبوك
الفنان المصري الراحل صلاح السعدني (مواقع التواصل الاجتماعي)
إيمان محمد
19/4/2024-|آخر تحديث: 19/4/202407:53 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي عن رحيل السعدني، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام؛ حيث نشر صورة للفنان الراحل، وكتب: "البقاء لله، الفنان صلاح السعدني، ربنا يرحمه".

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وحرص على حضور الجنازة عدد كبير من الفنانين منهم نقيب الفنانين أشرف زكي، والفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، وأحمد السقا ومحمود البزاوي ومدحت تيخا.

بينما اعتذرت عن حضور الجنازة الفنانة يسرا التي نعته عبر حسابها على منصة إنستغرام وكشفت عن عدم تمكنها من حضور الجنازة لعدم وجودها في البلاد: "أعتذر عن عدم حضوري الجنازة لعدم تواجدي بمصر، فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية عظيمة في تاريخ السينما والدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني.. خالص عزائي للأسرة الكريمة تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

ونعاه عدد كبير من الفنانين والمشاهير في الوطن العربي، فعبر حسابه على منصة "إكس" كتب الفنان عمرو دياب الذي سبق وشارك السعدني في بطولة مسلسل "ينابيع النهر " في عام 1986 :"خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

 

وكشف الفنان محمد صبحي في نعيه على منصة "إكس" عن تشجيع صلاح السعدني له في بداياته، وقال: "أنعي الفنان الكبير صلاح السعدني، كان خير صديق وخير سند شجعني في بداياتي وأصبح من أقرب الناس لي في الوسط الفني.. رحلت يا صلاح لكن ستبقى معنا بسيرتك الطيبة وأعمالك الفنية الرائعة.. أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك و(نجلك) الفنان أحمد السعدني الصبر والسلوان".

 

أما منى زكي التي شاركت في بدايتها الفنية في الجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحلمية" مع الفنان صلاح السعدني، فعبرت عن حزنها عبر حسابها على منصة إنستغرام وكتبت: "البقاء لله، فقدت أستاذا كبيرا من أطيب أساتذتنا وأكثرهم خلقا، وتشرفت بالعمل معه الأستاذ الكبير صلاح السعدني، عزائي لأحمد ولأسرته الكريمة".

 

وعلقت عليها الفنانة السورية ديمة قندلفت وقالت: "الله يرحمه، خسارة كبيرة".

ونعاه الفنان أحمد حلمي على منصة "إكس" وقال: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. البقاء لله في الفنان الكبير القدير القيمة والقامة صلاح السعدني.. نسألكم الدعاء".

 

وكتب الفنان أحمد السقا على إنستغرام: "البقاء لله والدوام لله وحده، توفي الأب الغالي الأستاذ صلاح السعدني والد شقيقي وصديقي أحمد السعدني".

 

وعبر المخرج يسري نصر الله عن حزنه لرحيل السعدني وقال: "حزين لغياب ممثل كبير وشخصية آسرة، أخلص مشاعر التعازي"، وقدم العزاء لنجله الفنان أحمد السعدني.

ونعاه الفنان محمد هنيدي على منصة إكس وكتب: "البقاء لله في أستاذنا الكبير صلاح السعدني".

 

وكتب الفنان أحمد وفيق على حسابه على الفيسبوك: "رحل حبيب الناس صلاح السعدني، خالص العزاء للفن، والأخ أحمد السعدني وأكرم السعدني وكل من أحب العظيم صلاح السعدني".

 

وكتبت ياسمين صبري على حسابها على منصة "إكس" وقالت: "البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون في الجنة ونعيمها إن شاء الله".

 

ونعته الفنانة رانيا يوسف على حسابها على منصة "إكس"، وكتبت: "وداعا صلاح السعدني، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان".

وكتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على منصة "إكس": "رحل صلاح السعدني، الله يرحمه، فنان كبير أبدع بمشواره".

وكتبت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حسابها على "إكس": "الله يرحمك يا أستاذنا الكبير، كان لي الشرف بالعمل معك، خالص العزاء لأحمد السعدني وأسرته الكريمة".

أما اللبنانية "كارمن لبس" فقدمت العزاء لأسرته ومحبيه عبر منصة "إكس": "صلاح السعدني قامة فنية كبيرة مطبوعة بذاكرة المشاهدين".

 

ونعاه الممثل يوسف الشريف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان الكبير صلاح السعدني في ذمة الله.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. وداعا يا عمدة الدراما".

 

وقد رحل عمدة الدراما المصرية عن عمر يناهز 81؛ حيث ولد في 1943، وكان آخر ظهور له على الشاشة من خلال مسلسل "بيت القاصرات" 2013، حيث غاب طوال السنوات الماضية، قبل أن يقوم نجله أحمد بطمأنة جمهوره من خلال منشور له على إنستغرام تضمّن صورا لوالده الفنان الراحل قبل عامين.

ثم اختفى بعدها صلاح السعدني عن الظهور، حيث عانى مؤخرا من أمراض الشيخوخة، قبل أن تعلن نقابة المهن التمثيلية وفاة النجم الذي أثرى الساحة السينمائية والدرامية والمسرحية بالعديد من الأعمال التي تعد من علامات الفن المصري.

المصدر : الجزيرة