في وداع صلاح السعدني.. فنانون ينعون عمدة الدراما المصرية

أعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي عن رحيل السعدني، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام؛ حيث نشر صورة للفنان الراحل، وكتب: "البقاء لله، الفنان صلاح السعدني، ربنا يرحمه".

وحرص على حضور الجنازة عدد كبير من الفنانين منهم نقيب الفنانين أشرف زكي، والفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، وأحمد السقا ومحمود البزاوي ومدحت تيخا.

بينما اعتذرت عن حضور الجنازة الفنانة يسرا التي نعته عبر حسابها على منصة إنستغرام وكشفت عن عدم تمكنها من حضور الجنازة لعدم وجودها في البلاد: "أعتذر عن عدم حضوري الجنازة لعدم تواجدي بمصر، فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية عظيمة في تاريخ السينما والدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني.. خالص عزائي للأسرة الكريمة تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

ونعاه عدد كبير من الفنانين والمشاهير في الوطن العربي، فعبر حسابه على منصة "إكس" كتب الفنان عمرو دياب الذي سبق وشارك السعدني في بطولة مسلسل "ينابيع النهر " في عام 1986 :"خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. — Amr Diab (@amrdiab) April 19, 2024

وكشف الفنان محمد صبحي في نعيه على منصة "إكس" عن تشجيع صلاح السعدني له في بداياته، وقال: "أنعي الفنان الكبير صلاح السعدني، كان خير صديق وخير سند شجعني في بداياتي وأصبح من أقرب الناس لي في الوسط الفني.. رحلت يا صلاح لكن ستبقى معنا بسيرتك الطيبة وأعمالك الفنية الرائعة.. أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك و(نجلك) الفنان أحمد السعدني الصبر والسلوان".

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

بكل الاسي والحزن .. انعي الفنان الكبير صلاح السعدني كان خير صديق وخير سند شجعني في بداياتي واصبح من أقرب الناس لي في الوسط الفني .. رحلت يا صلاح لكن ستبقي معنا بسيرتك الطيبة وأعمالك الفنية الرائعة .. ادعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح… pic.twitter.com/zTMxvg4rdC — الفنان محمد صبحي (@m_msobhy) April 19, 2024

أما منى زكي التي شاركت في بدايتها الفنية في الجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحلمية" مع الفنان صلاح السعدني، فعبرت عن حزنها عبر حسابها على منصة إنستغرام وكتبت: "البقاء لله، فقدت أستاذا كبيرا من أطيب أساتذتنا وأكثرهم خلقا، وتشرفت بالعمل معه الأستاذ الكبير صلاح السعدني، عزائي لأحمد ولأسرته الكريمة".

وعلقت عليها الفنانة السورية ديمة قندلفت وقالت: "الله يرحمه، خسارة كبيرة".

ونعاه الفنان أحمد حلمي على منصة "إكس" وقال: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. البقاء لله في الفنان الكبير القدير القيمة والقامة صلاح السعدني.. نسألكم الدعاء".

إنّا لله وإنّا إليه راجعون .. البقاء لله في الفنان الكبير القدير القيمه والقامه صلاح السعدني .. نسألكم الدعاء pic.twitter.com/40ZeNrH4nb — Ahmed Helmy (@ahelmy) April 19, 2024

وكتب الفنان أحمد السقا على إنستغرام: "البقاء لله والدوام لله وحده، توفي الأب الغالي الأستاذ صلاح السعدني والد شقيقي وصديقي أحمد السعدني".

وعبر المخرج يسري نصر الله عن حزنه لرحيل السعدني وقال: "حزين لغياب ممثل كبير وشخصية آسرة، أخلص مشاعر التعازي"، وقدم العزاء لنجله الفنان أحمد السعدني.

ونعاه الفنان محمد هنيدي على منصة إكس وكتب: "البقاء لله في أستاذنا الكبير صلاح السعدني".

البقاء لله في استاذنا الكبير صلاح السعدني

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) pic.twitter.com/0Q553EZ6UF — Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) April 19, 2024

وكتب الفنان أحمد وفيق على حسابه على الفيسبوك: "رحل حبيب الناس صلاح السعدني، خالص العزاء للفن، والأخ أحمد السعدني وأكرم السعدني وكل من أحب العظيم صلاح السعدني".

وكتبت ياسمين صبري على حسابها على منصة "إكس" وقالت: "البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون في الجنة ونعيمها إن شاء الله".

البقاء والدوام لله

إنا لله وانا اليه راجعون #صلاح_السعدني في الجنة ونعيمها ان شاء الله. — Yasmine Sabri (@yasminesabri) April 19, 2024

ونعته الفنانة رانيا يوسف على حسابها على منصة "إكس"، وكتبت: "وداعا صلاح السعدني، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان".

وداعاً #صلاح_السعدني

وداعاً عمدة الدراما

نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولعائلته الصبر والسلوان.🙏 pic.twitter.com/SOiA8btupT — Rania Youssef (@RaniahYousief) April 19, 2024

وكتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على منصة "إكس": "رحل صلاح السعدني، الله يرحمه، فنان كبير أبدع بمشواره".

رحل #صلاح_السعدني الله يرحمه فنان كبير ابدع بمشواره الفني🙏 — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) April 19, 2024

وكتبت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حسابها على "إكس": "الله يرحمك يا أستاذنا الكبير، كان لي الشرف بالعمل معك، خالص العزاء لأحمد السعدني وأسرته الكريمة".

أما اللبنانية "كارمن لبس" فقدمت العزاء لأسرته ومحبيه عبر منصة "إكس": "صلاح السعدني قامة فنية كبيرة مطبوعة بذاكرة المشاهدين".

#صلاح_السعدني قامة فنية كبيرة رح يبقى مطبوع بذاكرة المشاهدين 💔

الله يرحمه 🙏🏼 عزائي لعيلته ومحبّينه ويا رب تكون الجنة نصيبه 🙏🏼 pic.twitter.com/bRIZOswOeO — Carmen Lebbos – كارمن لبس (@C_lebbos) April 19, 2024

ونعاه الممثل يوسف الشريف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان الكبير صلاح السعدني في ذمة الله.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. وداعا يا عمدة الدراما".

إنا لله وإنا إليه راجعون…الفنان الكبير صلاح السعدني في ذمة الله…ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته….وداعاً يا عمدة الدراما pic.twitter.com/zYE6x9tR1w — Youssef el sherif (@ElSherif) April 19, 2024

وقد رحل عمدة الدراما المصرية عن عمر يناهز 81؛ حيث ولد في 1943، وكان آخر ظهور له على الشاشة من خلال مسلسل "بيت القاصرات" 2013، حيث غاب طوال السنوات الماضية، قبل أن يقوم نجله أحمد بطمأنة جمهوره من خلال منشور له على إنستغرام تضمّن صورا لوالده الفنان الراحل قبل عامين.

ثم اختفى بعدها صلاح السعدني عن الظهور، حيث عانى مؤخرا من أمراض الشيخوخة، قبل أن تعلن نقابة المهن التمثيلية وفاة النجم الذي أثرى الساحة السينمائية والدرامية والمسرحية بالعديد من الأعمال التي تعد من علامات الفن المصري.