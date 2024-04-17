نجاح مسلسل "فول آوت" يعزز مبيعات سلسلة ألعاب فيديو شهيرة

أدى نجاح المسلسل الأميركي "فول آوت" (Fallout)، المقتبس من سلسلة ألعاب فيديو شهيرة، إلى زيادة مبيعات ألعاب السلسلة بعد سنوات عدة من إصدارها، بعد بدء عرضه الخميس الماضي عبر منصة " أمازون برايم".

وفي منشور الأحد الماضي عبر منصة "إكس"، أكّدت قاعدة بيانات "ستيم بي دي" أنّ لاعبي "فول آوت" زادوا أكثر من مرتين على منصة "ستيم" للألعاب عبر الإنترنت، بعد بدء عرض المسلسل.

Fallout has more than doubled its concurrent players on Steam with the release of the Fallout TV series. pic.twitter.com/eE0dQiYXQW — SteamDB (@SteamDB) April 14, 2024

وفي يوم الاثنين الماضي، مارس أكثر من 130 ألف شخص ألعاب "فول آوت 76″ (2018)، و"فول آوت 4″ (2015)، و"فول آوت: نيو فيغاس" (2010) على منصة "ستيم"، مقارنة بأقل من 35 ألف لاعب قبل 5 أيام.

وتشير أرقام وفرتها شركة "ليير لايسنسينغ" لموقع "غيمز انداستري" البريطاني، إلى أنّ الإيرادات اليومية للعبة الهواتف المحمولة "فول آوت شيلتر" زادت 4 مرات، في حين وصلت السبت الماضي إلى نحو 80 ألف دولار، وارتفع معدّل تحميلها 3 مرات.

حقق "فول آوت"، الذي يصور عالما مستقبليا بعد 200 عام من حرب نووية عالمية، نجاحا كبيرا، وحصل على تقييم 93% في منصة "روتن توميتوز" المتخصصة في تقييمات الأفلام والمسلسلات.

وفي منشور عبر منصة "إكس" السبت الماضي، أشار الحساب الرسمي للمسلسل، الذي أنتجه مبتكرو "وست وورلد" (Westworld)، ومن بينهم جوناثن شقيق كريستوفر نولان، إلى أن العمل كان الأكثر مشاهدة في العالم عبر موقع الفيديو حسب الطلب "أمازون".

وشارك في هذا العمل مصمم ألعاب الفيديو تود هاورد، مبتكر "فول آوت 3" و"فول آوت 4″، وفريقه.