نجاح مسلسل "فول آوت" يعزز مبيعات سلسلة ألعاب فيديو شهيرة

أدى نجاح المسلسل الأميركي "فول آوت" (Fallout)، المقتبس من سلسلة ألعاب فيديو شهيرة، إلى زيادة مبيعات ألعاب السلسلة بعد سنوات عدة من إصدارها، بعد بدء عرضه الخميس الماضي عبر منصة " أمازون برايم".

وفي منشور الأحد الماضي عبر منصة "إكس"، أكّدت قاعدة بيانات "ستيم بي دي" أنّ لاعبي "فول آوت" زادوا أكثر من مرتين على منصة "ستيم" للألعاب عبر الإنترنت، بعد بدء عرض المسلسل.

Fallout has more than doubled its concurrent players on Steam with the release of the Fallout TV series. pic.twitter.com/eE0dQiYXQW

— SteamDB (@SteamDB) April 14, 2024