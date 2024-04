أفلام فلسطينية ومصرية ولبنانية تنافس في "نصف شهر المخرجين" بمهرجان "كان"

كشفت إدارة مهرجان "كان" السينمائي عن اختيارات الأفلام المشاركة في مسابقة "نصف شهر المخرجين" خلال الدورة الـ77 للمهرجان التي تعقد في الفترة من 14-25 مايو/أيار المقبل، وتضم القائمة نحو 30 فيلما حول العالم، منها 21 فيلما روائيا و9 أفلام قصيرة.

وأعلنت المخرجة المصرية هالة القوصي -عبر حسابها على فيسبوك- عن مشاركة فيلمها "شرق 12" (East of Noon) ضمن مسابقة "نصف شهر المخرجين"، وهو من بطولة منحة البطراوي وأحمد كمال وينتمي لنوعية الكوميديا السوداء، حيث تدور الأحداث في إطار من الفانتازيا.

وأكدت القوصي للجزيرة نت أنه تم اختيار فيلمها من بين 1590 فيلما طويلا، وقام المسؤولون عن المسابقة بالتواصل معها أكثر من مرة قبل أن يخبروها بمشاركة الفيلم في المسابقة التي تحرص على اختيار أفلام غير متشابهة، "وليس شرطا أن تخاطب العالم كله، أو تكون مفهومة للجميع، فالأهم أن تعبر عن خصوصيتها".

وأضافت القوصي، "قمت بعديد من التعديلات، وبعد أن حصلت على المنح الإنتاجية للفيلم لم أتمكن من التصوير بسبب فيروس كورونا، وبعد انتهاء الجائحة كانت صلاحية التصريح الرقابي في مصر للسيناريو قد انتهت، واضطررت للانتظار مجددا من أجل الحصول على تصريح جديد رغم أنه السيناريو نفسه، لكن مدة التصوير لم تستغرق سوى 22 يوما فقط".

ويشارك المخرج الفلسطيني مهدي فليفل بفيلم "إلى أرض مجهولة" (To A Land Unknown) في مسابقة "نصف شهر المخرجين" أيضا، وهو إنتاج فلسطيني دانماركي مشترك تدور أحداثه حول لاجئَين فلسطينيَّين من مخيم الحلوة في لبنان يحاولان الهرب، لكنهما يتعرضان للخداع.

ويشارك من فرنسا عدد من الأفلام في المسابقة، منها فيلم الافتتاح "هذه الحياة لي" (This Life Of Mine) للمخرجة صوفي فيللر التي توفيت عقب انتهائها من تصوير الفيلم بفترة قصيرة، وقام أبناؤها بإنهاء مرحلة ما بعد الإنتاج، والفيلم يحكي تجربة امرأة تتغير حياتها وتبدأ في الانهيار عندما تبلغ 55 عاما.

كما يشارك الفيلم الفرنسي "في صورته الخاصة" (In His Own Image) من إخراج تييري دي بيريتي، وفيلم "أكل الليل" (Eat The Night) من إخراج كارولين بوجي وجوناثان فينيل، وفيلم "في ساعات الزيارة" (Visiting Hours) للمخرجة باتريسيا مازوي.

ومن الولايات المتحدة الأميركية، تنافس أفلام "عشية عيد الميلاد في ميلرز بوينت" (Christmas Eve In Miller’s Point) من إخراج تايلر تاورمينا، وفيلم "إيبوس" (Eephus) إخراج كارسون لوند، وفيلم "غيزر" (Gazer) إخراج رايان سلون، إلى جانب أول فيلم روائي طويل للمخرجة إنديا دونالدسون "هذا جيد" (Good One).

ومن اليابان، يشارك فيلم "صحراء ناميبيا" (Desert of Namibia) من إخراج يوكو ياما ناكا، وفيلم "شبح القط أنزو" (Ghost Cat Anzu) إخراج كل من يوكو كونو ونوبو هيرو ياماشيتا.

ويشارك في المسابقة الفيلم التايواني "منغريل" (Mongrel) من إخراج تشيانغ ليانغ ويو كياو يين، ومن البرتغال فيلم "السافانا والجبال" (Savanna and the Mountain) إخراج باولو كارنيرو، والفيلم الهندي "الأخت منتصف الليل" (Sister Midnight) إخراج كاران كانداري.

كما يُعرض الفيلم الأرجنتيني "شيء قديم، شيء جديد، شيء مستعار" (Something Old, Something New, Something Borrowed) للمخرج هرنان روسيلي، والبرازيلي "السماء الساقطة" (The Falling Sky) من إخراج إيريك روشا وغابرييلا كارنيرودا.

ومن تشيلي يشارك فيلم "الغلاة" (The Hyperboreans) إخراج كل من كريستوبال ليون وخواكين كوسينيا، والفيلم الإسباني "الطريق الآخر" (The Other Way Around) إخراج جوناس ترويبا.

وفي المسابقة أيضا الفيلم الكندي "اللغة الكونية" (Universal Language) إخراج ماثيو رانكين، ويختتم المسابقة الفيلم الفرنسي "بنادق بلاستيكية" (Plastic Guns) من إخراج جان كريستوف موريس، بالإضافة لعرض خاص لفيلم "تاريخ أميركا: الطعام والأسرة والفلسفة" (American Stories: Food, Family and Philosophy) للمخرجة شانتال أكرمان.

أفلام قصيرة

وتشهد المسابقة أيضا منافسة عدد من الأفلام القصيرة، منها "بعد الشمس" (After the Sun) وهو إنتاج فرنسي جزائري مشترك للمخرج ريان ماكير دي، والفيلم اللبناني "إيماكولاتا" (Immaculata) من إخراج ليا صقال.

والفيلم الياباني "قصير للغاية" (Extremely short) إخراج كوجي يامامورا، وفيلم "طقس أنطوان" (Les Météos d’Antoine) إخراج أنطوان جول فوليه من فرنسا، والفيلم الفيتنامي "حقول التوت" (Mulberry Fields) من إخراج نجوين ترونج نجيا، وفيلم "ظلنا" (Our Own Shadow) من إخراج أغوستينا سانشيز غافيير من الأرجنتين.

وتشارك البرتغال بفيلمين، هما "الحديقة المتحركة" (The Moving Garden) إخراج إينيس ليما، وفيلم "عندما تهرب الأرض" (When the Land Runs Away) من إخراج فريدريكو لوبو. ومن الولايات المتحدة الأميركية فيلم "عمل لطيف للغاية" (Very Gentle Work) إخراج نيت لافي.