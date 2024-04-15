بعد نجاح الموسم الدرامي الرمضاني.. الإعلان عن أجزاء جديدة لهذه المسلسلات

أعلن صناع عدد من المسلسلات المشاركة ضمن الموسم الدرامي رمضان الماضي عن بدء الاستعداد والتحضير لأجزاء جديدة من أعمالهم، لتعرض خلال موسم الدراما الرمضانية في 2025، بعد أن حققت هذه المسلسلات نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعل من الجمهور خلال شهر رمضان الكريم.

خطوط درامية جديدة

البداية مع مسلسل "جودر.. ألف ليلة وليلة" الذي اختار صناعه عرضه على جزأين، على أن يتضمن كل جزء 15 حلقة، وبعد نجاح الجزء الأول في رمضان الماضي، قررت الشركة المنتجة عرض الجزء الثاني في رمضان 2025.

وكان مؤلف المسلسل السيناريست أنور عبد المغيث قد أشار، في حوار لصحف محلية، إلى أن الجزء الثاني يحمل الكثير من المفاجآت.

مسلسل "جودر" من بطولة ياسر جلال ونور وياسمين رئيس، وتدور الأحداث في عالم من الخيال والفانتازيا من خلال حكايات "ألف ليلة وليلة" عن التاجر عمر المصري الذي ينجب 3 من الأبناء هم سالم وسليم وجودر، ويدخل في صراع مع العدو شمعون من أجل الوصول إلى كنز الحكيم شمردل.

كامل العدد

ومن المسلسلات التي يتم التجهيز لجزء جديد لعرضه خلال العام القادم هو "كامل العدد" بعد تحقيق الجزء الثاني منه "كامل العدد+1" نسبة مشاهدة مرتفعة.

وخلال لقاء أبطال وصناع المسلسل مع برنامج "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي، أعلنت دينا الشربيني عن الاستعداد للجزء الثالث، كما أبدى باقي الأبطال رغبتهم في تقديم جزء جديد.

لكن مخرج العمل خالد الحلفاوي أكد خلال الحلقة أنه قبل الحديث عن الجزء الثالث، لابد وأن يعرف أولا الخطوط الدرامية الجديدة التي سيناقشها خلاله، وسوف يتم تحديد ذلك خلال جلسات عمل مع المؤلفتين رنا أبو الريش ويسر طاهر.

وقال الحلفاوي إنه بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل العام الماضي، لم يحسم تقديم الجزء الثاني إلا بعد وضوح ما يمكن تقديمه من أحداث وتطورات درامية.

مسلسل "كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وعدد من الوجوه الجديدة من الشباب والأطفال، ويناقش في إطار كوميدي المشاكل الأسرية اليومية التي يواجهها "ليلى" و"أحمد" مع أولادهما.

العتاولة

واستثمارا لتفاعل الجمهور مع مسلسل "العتاولة" عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر المسلسل "الترند" خلال عرضه في شهر رمضان بأبرز مشاهد أبطاله باسم سمرة وطارق لطفي وفريدة سيف النصر، قرر منتج المسلسل تقديم جزء ثان، ليعرض في رمضان 2025.

وقد أعلن مخرج المسلسل أحمد خالد موسى عن الجزء الجديد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عن بدء الإعداد لجزء جديد من مسلسل "العتاولة".

مسلسل "العتاولة" من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومي كساب، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، والمسلسل يدور في إطار من التشويق والإثارة، قصة الشقيقين نصار وخضر "العتاولة" اللذين يعملان سويا في مجال النصب والجريمة، حيث يواجهان شريكهما عيسى الوزان، مع محاولة نصار التوبة مما يعرضه للمخاطر.

أشغال شقة

في الوقت الذي أكد فيه الممثل محمد محمود، الذي جسد شخصية الدكتور "غندور" في مسلسل "أشغال شقة"، أنه بدأ التحضير للجزء الثاني للمسلسل، لكن بطل المسلسل هشام ماجد في تصريحات لمواقع محلية اكتفى بالتعليق أن الحديث عن أي جزء جديد يخص شركة الإنتاج وحدها.

مسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومحمد محمود وشيرين وسلوى محمد علي من تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج خالد دياب، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي عن رحلة زوجين في البحث عن مديرة منزل لرعاية طفليهما التوأم.

المداح

ومن الأعمال التي قرر صناعها أيضا استثمار نجاحها وتفاعل الجمهور معها هو "المداح" الذي عرض الجزء الرابع منه في رمضان 2024، وهو ما أكده بطل المسلسل حمادة هلال في مداخلة هاتفية له لبرنامج "القاهرة اليوم" وقال إن صناع العمل يجتهدون لتقديم أجزاء جديدة خاصة أن العمل مختلف عن ثيمة الأعمال المعروضة حاليا سواء على مستوى الكتابة أو الفانتازيا.

وفي الجزء الرابع من المسلسل الذي يشارك في بطولته إلى جانب حمادة هلال كل من فتحي عبد الوهاب وهبة مجدي وسهر الصايغ، تدور الأحداث حول البطل صابر الذي يخوض حربا ضارية بينه وبين الجن.

وحتى الآن لم يحسم الممثل أحمد مكي أو المخرج أحمد الجندي ما إن كان هناك جزء تاسع من مسلسل "الكبير أوي" خاصة وأن الجزء الثامن لم يحقق نفس نجاحات الأجزاء السابقة.