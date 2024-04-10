أفلام رسوم متحركة حديثة يمكن مشاهدتها في العيد مع أطفالك

يعني العيد للكثيرين التفاف العائلة حول التلفاز لمشاهدة الأفلام، وعلى وجه الخصوص أفلام الرسوم المتحركة التي تصلح لكل أفراد العائلة، وبينما تتسيد أفلام ديزني الكلاسيكية قوائم أكثر أفلام الأنيميشن مشاهدة ننصحكم بتجربة أفلام حديثة.

تتنوع أفلام هذه القائمة لتُرضي كلا من الكبار والصغار من كل الأعمار، كلها صدرت في 2023 وحققت صدى إيجابيا لدى الجمهور والنقاد.

الهجرة

فيلم "الهجرة" (Migration) مغامرة كوميدية من أستوديوهات يونيفرسال وإخراج بينجامين رينير وجويلو هومسي، وأداءات صوتية لإليزابيث بانكس وأوكوافينا وكارول كين وداني ديفيتو وكميل نانجياني، تدور القصة حول عائلة من البط يحاول أفرادها إقناع والدهم المفرط في الحماية بالذهاب في إجازة ومحاولة الهجرة من نيو إنغلاند، عبر مدينة نيويورك إلى جامايكا.

اختار الأستوديو المخرج "بينجامين رينير" على وجه الخصوص لأسلوبه المتميز في إخراج الرسوم المتحركة التقليدية المرسومة باليد، وطلبوا منه استخدام ذات الأسلوب ولكن بالتحريك عبر الكمبيوتر. حصل الفيلم على تقييمات إيجابية من النقاد 73% و88% من المشاهدين على موقع "روتن توماتوز" وإيرادات 292 مليون دولار، مع تعليق من النقاد بأن "الرسوم جميلة وعمل مسلٍّ من فريق أصوات موهوب ساعد الفيلم على النجاح على عكس القصة التي لم تصمد في التحدي"؛ بينما علق الجمهور: "شخصيات لطيفة، ومرح، مع قصة سريعة الإيقاع، والكثير من الكوميديا، فيلم الهجرة خيار جيد لليلة أفلام عائلية".

أمنية

"أمنية" (Wish) فيلم رسوم متحركة موسيقي وفانتازي من إنتاج ديزني وإخراج "كريس باك" و"فون فيراسونثورن" وقد جمع بين أسلوب الرسم التقليدي والتحريك بالكمبيوتر، وبطولة صوتية لأريانا ديبوز وكريس باين وألان توديك ورامي يوسف، ويدور حول فتاة في الـ17 من عمرها تُدعى آشا تعيش في مملكة خيالية تسمى روسا، يعرض ملكها على سكانه إمكانية تحقيق أمنية واحدة لبعضه فقط، وبينما ترضخ كل المملكة لهذا القدر تتمرد عليه آشا، وتقدم أمنيتها للنجوم مباشرة فتأتيها المساعدة عبر نجمة صغيرة تحررها وكل مملكتها من هذا الاستبداد.

فيلم "أمنية" مستوحى من الذكرى المئوية لديزني، وربط موضوع الفيلم بمعظم أفلام ديزني سواء من حيث الأغاني أو الافكار. وتلقى الفيلم آراء متباينة، مع الثناء الموجه نحو الأداءات الصوتية والرسوم المتحركة والإشارات إلى أفلام ديزني الأقدم، ولكن النقد توجه لسيناريو الفيلم، وحقق ما يقرب من 254 مليون وترشح لعدة جوائز، بما في ذلك جائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم رسوم متحركة طويل، ومعدل 48% من النقاد و88% من الجمهور على موقع "روتن توماتوز".

"هروب الدجاج: فجر الناغت"

فيلم "هروب الدجاج: فجر الناغت" (Chicken Run: Dawn of the Nugget) رسوم متحركة كوميدية إخراج سام فيل وهو جزء ثان لفيلم "هروب الدجاج" (Chicken Run)، بأداءات صوتية لفيل دانيلس ولين فيرجسون وميل غيبسون وتوني هايجارث وجين هوروكس.

ويحكي قصة روكي وجينجر اللذين يقودان مهمة إنقاذ عندما تم اختطاف ابنتهما في مزرعة دواجن متقدمة للغاية يديرها عدوتهما القديمة السيدة تويدي، وقد عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان "لندن" السينمائي، ثم عُرض على نتفليكس، وحصل على تقييمات إيجابية بمعدل 81% من النقاد و71% من الجماهير على موقع "روتن توماتوز" مع تعليق "يقدم الكثير من الكوميديا والرسوم المتحركة اللافتة للنظر التي استمتع بها عشاق النسخة الأصلية، على الرغم من وجود شعور عام تراجع المستوى" ورُشح لجائزة بافتا كأفضل فيلم رسوم متحركة.

باو باترول: الفيلم العظيم

"باول باترول: الفيلم العظيم" (PAW Patrol: The Mighty Movie) فيلم رسوم متحركة كندي ينتمي لنوع الأبطال الخارقين، ومقتبس من مسلسل "باو باترول" وهو الجزء الثاني من "باو باترول: الفيلم" (PAW Patrol: The Movie) إنتاج 2021، وإخراج كال برانكر ومع أداءات صوتية لجيمس مارسدن وكريستيان كونفيري ويارا شهيدي ومكينا جرايس وكريستين بيل، وفي الفيلم تكتسب الجراء باو باترول قوى خارقة من بلورات الجراء ويجب أن تمنع العمدة همدينجر وشريكته الجديدة فيكتوريا فانس من إحداث الفوضى في مدينة المغامرات.

وحصل الفيلم على مراجعات إيجابية بشكل عام من النقاد وحقق نجاحا تجاريا، حيث حقق أكثر من 202 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، مقابل ميزانية إنتاج تبلغ 30 مليون دولار، وتم الإعلان عن فيلم ثالث قيد التطوير ومن المقرر إصداره في 31 يوليو/تموز 2026، وحصل على معدل 71% من النقاد و94% من الجمهور على موقع "روتن توماتوز" مع تعليق: "الجمهور المستهدف هو الأطفال، لكنه لطيف ومضحك بما يكفي للترفيه عن العائلة بأكملها".