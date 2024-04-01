فيلم غودزيلا وكونغ يحقق 80 مليون دولار في الأسبوع الأول لعرضه في أميركا

تصدّر فيلم "غودزيلا x كونغ: الإمبراطورية الجديدة" (Godzilla x Kong: The New Empire) شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أول أسبوع يُعرض فيه، بحسب تقديرات أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي يتحد فيه الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر يهدد وجودهما، إيرادات بـ80 مليون دولار، ما اعتبره المحلل ديفيد أ. غروس نتيجة "مذهلة".

وحلّ ثانيا فيلم "صائدو الأشباح: الإمبراطورية المجمدة" (Ghostbusters: Frozen Empire) مع إيرادات بـ15.7 مليون دولار، فيما تراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم الخيال العلمي "كثيب: الجزء الثاني" (Dune: Part Two) محققا إيرادات بـ11.1 مليون دولار في خامس أسبوع له.

وتدور قصة الفيلم الذي يمتد على أكثر من ساعتين ونصف ساعة، حول الحرب والصمود في كوكب تكسوه الرمال غير صالح للعيش.

وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الكوميديا والفنون القتالية "كونغ فو باندا 4" (Kung Fu Panda 4) من إنتاج "يونيفرسال" و"دريم ووركس أنيميشن"، مع عائدات بلغت 10.2 ملايين دولار.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب "طاهر" (Immaculate) الذي تدور أحداثه حول راهبة في دير إيطالي. وحقق فيلم الرعب هذا إيرادات بـ3.3 ملايين دولار.

وفيما يلي باقي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية: