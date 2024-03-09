مسلسلات رمضان 2024.. نجوم الكوميديا يواجهون دراما الواقع

تواجه المسلسلات الكوميدية لموسم رمضان 2024 تحديا خاصا، إذ يشكل الواقع المصري والعربي ملامح ميلودراما يصعب معها رسم الابتسامة على وجه المشاهد، ولعل ذلك ما دفع صناع الكوميديا الرمضانية إلى السباق بحماس كبير، ورغم اشتباك بعض الأعمال مع الواقع الاجتماعي، فإن كثيرا منها بدا منفصلا تماما، ودرات أحداثها في عالم الخيال.

مكي وحسني

يعدّ الجزء 8 من كوميديا "الكبير أوي"، هو فرس الرهان الرمضاني كونه امتدادا لنجاح عمره 7 أعوام، استطاع خلالها أحمد مكي ومعه فريق العمل كسب ثقة الجمهور، خاصة في رمضان الماضي، ويعيد صناع المسلسل استخدام طرق الإضحاك نفسها في الجزء القادم، خاصة تلك التي تتعلق بظهور نجوم العمل، أو ضيوف الشرف بشخصياتهم الحقيقية، ومنهم أمينة خليل وأكرم حسني.

لم يحقق مكي نجاحا مشابها بمسلسله "خلصانة بشياكة" في 2017، ولكنه استطاع بالجزء 7 من "الكبير أوي" أن يستعيد مكانته، ويطمح للاحتفاظ بها في الجزء 8 أيضا، لذلك جاء تصميمه على الاحتفاظ بكل عناصر النجاح السابقة، خاصة محمد سلام، وبيومي فؤاد اللذين يصعب الجمع بينهما في عمل واحد.

ومن وجوده ضيف شرف في "الكبير أوي" إلى مسلسله الجديد "بابا"، يخوض أكرم حسني السباق الرمضاني مستعينا برفاق الضحك ضيوف شرف بمشاهد قليلة لكل ممثل، ومنهم: أحمد أمين وكريم فهمي.

أكرم حسني، بطل العمل، لم يحصل على فرصة البطولة الدرامية إلا قبل عامين من خلال مسلسل "مكتوب عليا".

في "بابا جه"، يقدم أكرم حسني مع المؤلفين وائل حمدي ومحمد إسماعيل والمخرج خالد مرعي قصة اجتماعية في قالب كوميدي، عن الأزمات التي تواجه الآباء مع الأبناء، وذلك من خلال الأب "هشام" الذي يفقد وظيفته في أحد الفنادق بعد جائحة كورونا، ويحاول أن يجد فرصة عمل لرعاية أسرته وأبنائه في ظل الظروف الصعبة.

آباء وأبناء

الممثل هشام ماجد الذي يخوض تجربته الأولى في البطولة المطلقة في مسلسل "أشغال شقة"، وهو من إخراج خالد دياب الذي كتب السيناريو مع شقيقته شيرين دياب، وتشارك في بطولته أسماء جلال وسلوى محمد علي.

يرصد المسلسل أزمة العثور على مديرة منزل لرعاية الأطفال، فالزوج الذي يعمل أخصائي طب شرعي يرزق وزوجته بتوأم، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل مما يتسبب لهما في معاناة.

وعن الأزمات التي يتعرض لها الآباء والأبناء استثمر صناع مسلسل "كامل العدد" نجاح الجزء 1 في رمضان الماضي، ويُقدم الجزء 2 في موسم مسلسلات رمضان 2024، الذي يشهد مواقف كوميدية جديدة لزوجين، يتحديان الظروف من أجل رعاية أبنائهما، والمسلسل من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

الخلافات الزوجية -كذلك- هى الثيمة التي تعتمد عليها فكرة مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، والمسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز وشيكو وآية سماحة وشريف رمزي، ومن إخراج محمد أمين.

ويهتم مسلسل "لانش بوكس" بعرض مشكلات اجتماعية للأمهات، تدور الأحداث حول 3 سيدات تعمل الأولى في سوبر ماركت، وأخرى في مستشفى، والثالثة ربة منزل. والمسلسل من سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي، ويشارك في البطولة كل من: جميلة عوض وأحمد وفيق وصدقي صخر.

وعن المعاناة التي تتعرض لها المرأة المطلقة، تدور أحداث "بقينا اتنين" وهو من بطولة رانيا يوسف وشريف منير، وإخراج طارق رفعت، والمسلسل يعتمد على المفارقات الكوميدية الساخرة التي تتولد من البطلة التي تقرر الانفصال عن زوجها، ومن ثم تواجه نظرة المجتمع لها كونها امرأة مطلقة.

وبعد زيارة سريعة للتراجيديا في العام الماضي، فضّلت نيللي كريم البحث عن الضحك من خلال مسلسل "فراولة" وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مروان عبد المنعم، وتقدم خلاله شخصية فراولة وهي ابنة حارس عقار تواجه التحديات والعقبات في حياتها حتى تصبح سيدة أعمال.

ومن المسلسلات الكوميدية التي يشهدها الموسم الرمضاني -أيضا- "صدفة" من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوى خطاب، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ويعتمد المسلسل على كوميديا الموقف من خلال البطلة صدفة التي تخفي سرا خطيرا عن كل من حولها، ولكنها تضطر لاحقا لكشف هذا السر.

ويحصل حمدي الميرغني وكريم عفيفي ورنا رئيس على فرصة البطولة لمسلسل "للأذكياء فقط" من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه في قالب كوميدي حول شاب يقع في حب زميلة له في الجامعة، ويحاول اختراع علاج لمرض نادر.

كوميديا خليجية

للكوميديا نصيب -كذلك- من الدراما الخليجية في موسم رمضان 2024، حيث يعرض المسلسل السعودي "الخطة باء" بطولة كل من إبراهيم الحجاج وميلا الزهراني وإبراهيم الخير لله، وإخراج منير الزغبي، وتدور أحداثه من خلال مواقف كوميدية، يقوم بها فريق مسرحي قرر أعضاؤه ترك التمثيل، والقيام بمهمة خاصة والتنكر في شخصيات مختلفة لرصد وإفشال عملية نصب واحتيال، فيتورطون في مؤامرة.

وكما يعرض مسلسل "جاك العلم" من بطولة ماجد مطرب فواز وريم عبد الله وحبيب الحبيب، ومن إخراج عبد الله العراك، ويدور في إطار عائلي من خلال الخلافات التي تتولد بين الزوج والزوجة التي تحاول السيطرة وفرض رأيها.

ومن الكويت يعرض مسلسل "منت رايق" من إخراج نهلة الفهد، وبطولة هبة الدري وعبد العزيز النصار وشهاب حاجيه، وهو عبارة عن مواقف لمجموعة من الصحفيين مع مالك الجريدة التي يعملون بها، ويغطّون أحداثا اجتماعية وفنية.

أما المسلسل الإماراتي "مرضي ودحام"، فيشارك في بطولته نجوم الكوميديا في الخليج منهم عبد الناصر درويش وأحمد العونان وبلال عبد الله، ومن إخراج عبد الله العراك، وتدور الأحداث حول الصديقين مرضي ودحام، وهما نصابان يخترعان الأفكار يوميا بهدف النصب، مما يؤدي إلى العديد من المواقف الكوميدية، إلى جانب استعراض المسلسل للمشكلات والخلافات التي تقع بين الأزواج.

كوميديا من العراق وسوريا

وينافس في موسم دراما رمضان المسلسل العراقي "ورث عمتي"، ويشارك فيه نجوم من مختلف الوطن العربي، منهم إيناس طالب وإياد راضي، ومن مصر انتصار وعلاء مرسي وإيمان السيد وحسن عبد الفتاح، حيث تدور الأحداث حول خلاف ينشأ بين عائلة مصرية وعائلة عراقية بسبب إرث مالي، مما يولد المفارقات الكوميدية.

ومن سوريا، يشارك المسلسل الكوميدي "حبوا بعض" للمخرج عمر الدهبي، والمسلسل يدور خلال حلقات منفصلة عن مجموعة من القصص الاجتماعية من واقع الحياة اليومية داخل المجتمع السوري، ويشارك في بطولة المسلسل أندريه سكاف وغادة بشور ورجاء يوسف وبسام دكاك ورضوان قنطار.

ومن سوريا -أيضا- مسلسل "عريس تحت الطلب" وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول دانا التي تنشئ جمعية لتوفيق الأزواج، والمسلسل من بطولة دانا جبر وعاطف حوشان وأمية ملص، ومن تأليف نسرين الحيلوني وإخراج عمار تميم.

