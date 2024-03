إدانة المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير فيلم "راست" بالقتل غير العمد

أدانت محكمة أميركية، أمس الأربعاء، المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير فيلم "راست" الذي شهد عام 2021 مقتل مصورة برصاصة عرضية أطلقها الممثل أليك بالدوين، بتهمة القتل غير العمد.

واتهم المدعون العامون المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير الفيلم ذي الميزانية المحدودة هانا غوتيريز ريد، بالإهمال المتكرر. وتواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 18 شهرا. ولن يتم النطق بالحكم قبل الشهر المقبل.

وشهد تصوير فيلم الويسترن "راست" داخل مزرعة بولاية نيومكسيكو الأميركية، مأساة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عندما استخدم بالدوين سلاحا يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبيا، لكن ذخيرة حية انطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاما) وإصابة المخرج جويل سوزا.

وعلى مدى أسبوعين، حاولت المحاكمة تحديد كيف وصلت ذخيرة حية، وهي إحدى ذخائر حية كثيرة جمعها المحققون، إلى مسدس في موقع التصوير، في مخالفة لقواعد السلامة الموحدة في المجال السينمائي برمته.

وخلال جلسات الاستماع، اطلع أعضاء هيئة المحلفين على صور تظهر أليك بالدوين، وهو يستخدم الأسلحة بطريقة خطرة، ويوجهها نحو أعضاء آخرين في الفريق، من دون تدخل المسؤولة عن الأسلحة.

وقالت المدعية العامة كاري موريسي خلال مرافعاتها الختامية الأربعاء "هذه ليست قضية ارتكب فيها خطأ يتمثل بوضع رصاصة حية بالخطأ في هذا السلاح، بل هي قضية مرتبطة بإخفاقات متواصلة تتعلق بالسلامة أدت إلى مقتل إنسان، وكادت أن تودي بآخر".

#BREAKING: Alec Baldwin has been formally charged with involuntary manslaughter. https://t.co/09JZ97eob4

— Court TV (@CourtTV) January 31, 2023