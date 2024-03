نجمة هوليود سوزان ساراندون: الحديث عن حقيقة ما يجري في غزة قد يفقدك رزقك وأصدقاءك

شاركت الممثلة الأميركية الحائزة على جائزة الأوسكار سوزان ساراندون في "مسيرة الملايين من أجل فلسطين" التي نظمها ناشطون في العاصمة الأميركية واشنطن للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت ساراندون في المظاهرة "عدونا هو جشع، وصمت أولئك الذين يغضون الطرف عند رؤية الأطفال المسحوقين والرضع الجائعين والأمهات الثكلى والآباء الذين ينقبون في الأنقاض لمحاولة إيجاد عائلاتهم.. الفلسطينيون يعانون منذ 75 عاما!".

وأضافت "عدونا هو الكراهية. عدونا هو العنصرية. عدونا هو الاستعمار. الحديث حول الحقيقة المزعجة يمكن أن يفقدك رزقك أو أصدقاءك أو عائلتك. لكني أريدك أن تنظر الآن حولك لأننا هنا عائلتك. أنت لست وحدك هناك مئات الآلاف في مانهاتن وعبر الولايات المتحدة والملايين في العالم لمواصلة الدفاع عن الفلسطينيين وحقهم في العيش، وفي فلسطين الحرة".

وتابعت خلال حديثها في المظاهرة التي خرجت يوم السبت الثاني من مارس/آذار 2024، "الملايين من الأشخاص الذين سيستمرون في الظهور والتحدث بصوت عالٍ. يجب علينا أن نحتضن بعضنا بعضا، ونشكر بعضنا بعضا، ونشجع الآخرين على التحلي بالشجاعة والخروج لما سيثبت في النهاية أنه على الجانب الصحيح من التاريخ. ولن يكون أحد حرا حتى نصبح جميعا أحرارا، فلسطين حرة. شكرا".

وفي 18 فبراير/شباط 2024، انضمت سوزان ساراندون إلى نشطاء التضامن مع فلسطين في مبنى الكابيتول الأميركي للضغط على الكونغرس من أجل وقف إطلاق النار في غزة رافعة شعار "لدي الحق في الاعتراض على إنفاق ضرائبي على الإبادة الجماعية".

وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كانت سوزان ساراندون واحدة من عشرات الآلاف من الأشخاص الذين حضروا المظاهرة الحاشدة في واشنطن للمطالبة بوقف إطلاق النار الإسرائيلي على سكان غزة.

You don’t have to be Palestinian to care about what’s happening in Gaza. I stand with Palestine. No one is free until everyone is free. https://t.co/23JHFbuf5K

— Susan Sarandon (@SusanSarandon) November 4, 2023