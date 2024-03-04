الجزء الثاني من "كثيب" يتصدر شباك التذاكر الأميركي ويحقق 81.5 مليون دولار

تصدر الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي "كثيب" (Dune: Part Two) إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا 81.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه بدور السينما، وفقا للتقديرات التي أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويتسم الفيلم الذي تبلغ مدته أكثر من ساعتين ونصف ساعة، وتولى إخراجه الكندي دوني فيلنوف بضخامته المشهدية، ويتناول مفاهيم السلطة والإيمان والتعصب.

ويؤدي الممثل الفرنسي الأميركي تيموتيه شالاميه الدور الرئيسي، مجسدا شخصية القائد المنتظر الذي يثأر لإبادة سلالته، إلى جانب كزندايا ولِيا سيدو وخافيير بارديم.

ولاحظ المحلل ديفيد أ. غروس أن الإيرادات التي حققها "كثيب" خلال عطلة نهاية الأسبوع في دور السينما الكندية والأميركية "استثنائية" بالنسبة إلى فيلم خيال علمي، وهي الأعلى التي يحققها فيلم في الأسبوع الأول لعرضه منذ بداية السنة الحالية.

وينطوي الفيلم المقتبس من سلسلة روايات الخيال العلمي للكاتب الأميركي فرانك هربرت تحمل ذات الاسم، على رسائل وأفكار عن البيئة وعن تَحوّل المياه إلى سلعة نادرة بفعل النهب الصناعي للموارد.

أما فيلم "بوب مارلي: حب واحد" (Bob Marley: One Love) الذي يتناول سيرة مغني الريغي الشهير، فتراجع إلى المرتبة الثانية محققا إيرادات قدرها 7.4 ملايين دولار.

وأدى الممثل البريطاني كينغسلي بن أدير الذي سبق أن أدى دور مالكولم إكس في فيلم "ليلة في ميامي" (One Night in Miami) شخصية المغني الجامايكي بوب مارلي الذي حقق نجاحا باهرا قبل وفاته في 1981 عن عمر يناهز (36 عاما).

أما المركز الثالث، فكان من نصيب فيلم "المختار" (The Chosen) بإيرادات بلغت 3.9 ملايين دولار.

وحلّ فيلم "ملائكة عاديون" (Ordinary Angels) رابعا بنحو 3.9 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع، ويتناول العمل القصة الحقيقية لمصففة شعر من كنتاكي توحد سكان بلدتها الصغيرة لمساعدة أرمل يعتني وحده بابنته المريضة.

وأتى في المركز الخامس فيلم "السيدة ويب" (Madame Web) محققا إيرادات بلغت 3.2 ملايين دولار. وفي هذا الفيلم المنتمي إلى عالم "مارفل" للأبطال الخارقين، تؤدي الممثلة داكوتا جونسون دور سائقة سيارة إسعاف تتمتع بموهبة التنبؤ بالمستقبل.

وفيما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية: