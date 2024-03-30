حنان ترك تحكي قصة حياة الإمام البخاري في رمضان

رغم كونه يعرض للمرة الثانية، فإن مسلسل الرسوم المتحركة "صدق رسول الله" للفنانة المعتزلة حنان ترك حصد إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتستعرض الفنانة المعتزلة حنان ترك قصة حياة الإمام البخاري خلال رمضان الجاري في المسلسل.

وكانت حنان ترك قد اعتزلت الفن عام 2012، ولكنها أثبتت وجودها في السباق الدرامي الرمضاني، وذلك بالعمل الذي أنتج وعرض عام 2018، ليعاد عرضه منذ بداية رمضان مرة ثانية.

مسلسل #صدق_رسول_الله حلو اوى بجد شكرا ليكى

شكرا لأنك بتقدمى محتوى هادف و مفيد لينا ولولادنا

شكرا لأنك بتساعدينا نصحح أخطاء كتيرة منتشرة بينا

شكرا لأنك بتحاولى ترجعينا للحلو اللى فينا

شكرا لأنك بدأتى تعيدي لينا أيامنا الجميلة#حنان_ترك@HanannTurk pic.twitter.com/CFtRrgKBO9 — أمة الله (@freejarusalem) May 4, 2020

"صدق رسول الله" مسلسل رسوم متحركة تدور أحداثه حول الطفل الصغير حمزة ذي الثمانية أعوام، الذي فقد جده، لكنه يظهر له في الحلم، ويطلب منه البحث عن أحد الكتب، ويدرك الطفل بعد تفكير أن الكتاب هو صحيح البخاري، وعند البحث على الإنترنت، يبتلعه ويأخذه إلى مدينة بخارى عام 250 هجرية، ويلتقي هناك بالإمام البخاري، وهو في سن الـ54.

مسلسل "صدق رسول الله" من بطولة حنان ترك وحلمي فودة، تأليف فداء الشندويلي وإخراج ياسر الفرماوي، وتمت مراجعة السيناريو والحوار بمعرفة إدارة البحوث والتأليف والترجمة بالأزهر الشريف.

وكانت الفنانة المعتزلة قد نشرت عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، الملصق الدعائي الخاص بمسلسل "صدق رسول الله"، مع صورة تجمعها مع صنّاعه ومن بينهم الفنان محسن محيي الدين، وعلقت على الملصق معلنة موعد عرض المسلسل.

وتعمل حنان ترك منذ اعتزالها الفن في أعمال التنمية والإغاثة من خلال كونها ممثلة لـ"منظمة الإغاثة الإسلامية" وكذلك كونها عضو مجلس أمناء مؤسسة "معا" لتطوير العشوائيات.

وتشارك الممثلة المصرية في عدد من الأنشطة التنموية المختلفة وذلك بالاشتراك في مبادرات وطنية كثيرة تعمل على الارتقاء بالمجتمع وتنميته مثل مبادرة "مصري- مصرية" التنموية التي تعمل على تنمية قرى مصر المختلفة من خلال الإنسان المصري والارتقاء به علميا وثقافيا وسياسيا ودينيا واقتصاديا وفنيا وبيئيا ورياضيا، ليكون إنسانا منتجا قادرا يعلم واجباته وحقوقه ودوره في المجتمع وكيفية النهوض به ومن قبل ذلك العمل على تهيئة مجتمع يعيش عيشة كريمة ناتجة من جهود أبنائه.

وحققت الفنانة المصرية العديد من النجاحات في عالم الفن، وشاركت في أفلام "الآخر" ليوسف شاهين، و"زواج بقرار جمهوري" لخالد يوسف، كما قامت ببطولة مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع الراحل نور الشريف.

وكان آخر أعمال حنان ترك قبل الاعتزال مسلسل "الأخت تريز"، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعد هذا المسلسل اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج "أنا والعسل"، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان وكان هذا آخر لقاء تلفزيوني لها.