راي تكتسح "بريت أووردز" بـ6 جوائز وتحقق رقما قياسيا

حقَّقت المغنية والمؤلفة الموسيقية راي رقما قياسيا لدى فوزها بـ6 جوائز -بما يشمل فئتي فنان وألبوم العام-، في حفل توزيع جوائز "بريت" الموسيقية البريطانية، الذي أقيم مساء السبت 2 مارس/آذار 2024 في العاصمة لندن.

وقالت الفنانة بتأثر خلال تسلمها جائزتها عن فئة ألبوم العام، وجدّتها إلى جانبها "لا يمكنكم تخيل ما يعنيه هذا بالنسبة لي".

وقد حصدت المغنية البالغة 26 عاما، التي كانت مغمورة حتى أشهر قليلة خلت، 6 جوائز:

أغنية العام لـ "إسكيبيسم" (Escapism).

أفضل فنانة جديدة.

أفضل كاتبة غنائية خلال العام.

فنان العام.

ألبوم العام عن "ماي توينتي فرست سنتشري بلوز" (My 21st Century Blues).

هيمنت على فئة موسيقى آر آند بي.

وقالت المغنية التي تجمع موسيقاها بين الـ"آر آند بي" والجاز، "الفنانة التي كنتُها قبل 3 سنوات، لم تكن لتصدّق ما تراه اليوم".

ولم يسبق أن فاز أي شخص بهذا العدد من الجوائز في حفل "بريت أووردز" خلال أمسية واحدة، علما بأن فرقة "بلور" في 1995، والمغنية أديل في 2016، وهاري ستايلز في 2023، سبق أن حصلوا على 4 جوائز.

وتعاونت الموسيقية والمغنية راي المولودة في لندن، طويلا مع فنانين؛ مثل: دافيد غيتا، كما كتبت لبيونسيه، دون أن تسمح لها شركة إنتاجها في ذلك الوقت، "بوليدور"، على حد قولها، بإصدار ألبومها الخاص، حيث نددت بهذا الوضع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 2021، ما أدى إلى فسخ عقدها، لتعود إلى الانطلاق من نقطة البداية فنانة مستقلة.

وأصدرت راي أول ألبوم مسجل في الاستديو في مسيرتها بعنوان "ماي توينتي فرست سنتشري بلوز" (My 21st Century Blues) في آذار/مارس 2023.

وعلى غرار فنانين كثر في السنوات الأخيرة، نجحت في بناء شهرتها جزئيا بفضل نجاح أغانيها على تيك توك، بينها "فليب إيه سويتش" (Flip a Switch)، خاصة "إسكيبيسم" (Escapism).

ومن خلال استحواذها على هذا العدد من الجوائز، لم تترك راي مجالا كبيرا للفنانين الآخرين خلال الأمسية.

لكن الحفلة تميزت بعروض على خشبة المسرح لدوا ليبا، والنجمة الأسترالية كايلي مينوغ (55 عاما)، التي وبعد أكثر من 35 عاما من انطلاق مسيرتها الفنية، حققت نجاحا هذا العام مع أغنية "بادام بادام" (Padam Padam)، فحصلت على جائزة "الأيقونة العالمية".

كما فازت المغنية البريطانية ذات الأصول الكوسوفية دوا ليبا بجائزة في فئة موسيقى البوب، وحصدت "جانغل" (Jungle) جائزة عن فئة فرقة العام.

أما الأميركية سزا، ففازت بجائزة الفنانة العالمية لهذا العام، وحصلت مواطنتها مايلي سايروس على جائزة عن أغنية "فلاورز" (Flowers).

وتُوّجت الفرقة النسائية "بويغينيوس"بجائزة أفضل فرقة دولية لهذا العام، بموسيقاها من نوع الإيندي روك.

وفي فئة فنان العام، تنافست 6 نساء و4 رجال. وفي العام الماضي، شهدت هذه الفئة تنافسا بين فنانين رجال فقط، ما أثار ضجة كبيرة.