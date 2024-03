شالاميه يؤدي دور أسطورة الروك بوب ديلان في فيلم عن سيرته الذاتية

من المنتظر أن يؤدي الممثل تيموتيه شالاميه دور أسطورة موسيقى الروك الشعبية بوب ديلان في فيلم "مجهول كامل" (A Complete Unknown) الذي يُصوَّر حاليا في نيويورك، حسب ما أعلن منتجو العمل أمس الثلاثاء.

ويُعد الممثل الفرنسي الأميركي (28 عاما) من أكثر الممثلين رواجا في هوليود، مع مشاركات في أفلام ناجحة بينها "كثيب: الجزء الثاني" (Dune: Part Two) و"وونكا" (Wonka)، ومشاريع سينمائية كثيرة للمرحلة المقبلة.

ويستعيد الفيلم -الذي يخرجه جيمس مانغولد- بدايات صاحب الكثير من الأغنيات الضاربة، بينها "بلوين إن ذي ويند" (Blowin’ in the Wind) و"ذا تايمز ذاي آر تشاينجن" (The Times They Are A-Changin’) في نيويورك، وصولا إلى حفلة موسيقية أحياها على غيتاره الكهربائي عام 1965 في مهرجان نيوبورت فورك.

وقد أخرج مانغولد أحدث أفلام "إنديانا جونز" (Indiana Jones)، الذي عُرض العام الماضي في مهرجان كان السينمائي، و"فورد فيرسز فيراري" (Ford v Ferrari)، الذي يتمحور حول عالم سباقات السيارات، إلى جانب "ووك ذا لاين" (Walk the Line)، وهو فيلم سيرة ذاتية عن مغني الروك جوني كاش، مع خواكين فينيكس وريس ويذرسبون.

ويضاف "مجهول كامل" إلى القائمة الطويلة من أفلام السير الذاتية لأساطير الروك والبوب، وهو النوع الذي تعشقه السينما كثيرا، من "الملحمة البوهيمية" (Bohemian Rhapsody) عام 2018 عن فريدي ميركوري، إلى "إلفيس" (Elvis) عام 2022.

كما سيُطرح فيلم "العودة إلى الأسوَد" (Back to Black) عن إيمي واينهاوس الشهر المقبل في الصالات العالمية، بعد فيلم "بوب مارلي: حب واحد" (Bob Marley: One Love) الذي حقق نجاحا كبيرا في فبراير/شباط الماضي، والذي يتمحور حول أسطورة موسيقى الريغي. كما تم الإعلان عن فيلم حول السيرة الذاتية لمايكل جاكسون، ويؤدي دوره ابن أخيه جعفر جاكسون عام 2025.

غالبا ما تكون هذه الأفلام مرخصة من قبل النجم المعني، وهو ما جرى مع "مجهول كامل" الذي يدور حول ديلان الموسيقي البالغ من العمر 82 عاما والحائز جائزة نوبل في الآداب، والذي أتاح لصنّاع الفيلم الوصول إلى أرشيفه.