"صائدو الأشباح" يتصدر إيرادات شباك التذاكر في أسبوعه الأول

شق فيلم "صائدو الأشباح: الإمبراطورية المجمدة" (Ghostbusters: Frozen Empire) طريقه إلى قمة شباك التذاكر في أميركا الشمالية نهاية الأسبوع الفائت، محققا إيرادات تقرب من 45.2 مليون دولار، في ما وصفه أحد المحللين بأنه "انطلاقة فريدة ومثيرة للإعجاب".

وقال المحلل ديفيد غروس إن "4 سلاسل أفلام كوميدية أخرى فقط في آخر 27 عاما استمرت لـ5 أجزاء"، في حين حقق أحدث أجزاء "صائدو الأشباح" من إنتاج سوني مبيعات على شباك التذاكر "فاقت بكثير المعدل بالنسبة لهذا النوع".

ومع ذلك، لا يزال أمام "الإمبراطورية المجمدة" طريقا طويلة لتحقيق الربحية بميزانية قدرها 100 مليون دولار.

وشارك في تأليف الفيلم جيسون ريتمان، الذي أخرج والده إيفان ريتمان فيلم "صائدو الأشباح" (Ghostbusters) الأصلي عام 1984. ويجمع الفيلم فريقا جديدا من "صائدي الأشباح" (بول راد وكاري كون) مع أعضاء من الطاقم الأساسي (بيل موراي ودان أيكرويد وإرني هدسون).

وفي الوقت نفسه، نجح فيلم الخيال العلمي "كثيب: الجزء الثاني" (Dune: Part Two) من إنتاج وارنر براذرز، الذي تدور قصته حول الحرب والصمود في كوكب مغطى بالرمال غير صالح للعيش، في احتلال المركز الثاني مجددا، محققا ما يُقدّر بنحو 17.6 مليون دولار على شباك التذاكر بين الجمعة والأحد.

وحصد العمل حتى الآن إيرادات تبلغ 233.3 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، و341 مليون دولار على المستوى العالمي، حسب أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وفي المركز الثالث، بتراجع مركزين عن عطلة نهاية الأسبوع الماضية، حل فيلم الكوميديا والفنون القتالية "كونغ فو باندا 4" (Kung Fu Panda 4) من إنتاج "يونيفرسال" و"دريم ووركس أنيميشن"، مع عائدات بلغت 16.8 مليون دولار.

وتلاه "طاهر" (Immaculate)، وهو فيلم رعب نفسي جديد من إنتاج أستوديوهات "نيون" المستقلة وبطولة سيدني سويني، في المركز الرابع بإيرادات بلغت 5.4 ملايين دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم "الملك آرثر" (Arthur the King) من إنتاج شركة "لاينزغيت"، محققا إيرادات بلغت 4.4 ملايين دولار. ويؤدي مارك والبيرغ في هذا العمل دور مغامر يصادق كلبا ضالا مصابا.

وفي ما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية: