تشهد عودة نيللي كريم ونادين نجيم.. أبرز مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024

لجأ صُناع الدراما، خلال السنوات القليلة الماضية، إلى إعادة إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة إلى الموسم الرمضاني، بسبب الأزمات الإنتاجية التي تعاني منها حركة الدراما مؤخرا، إلى جانب ترحيب الجمهور بالأعمال القصيرة، التي لا يشوبها التطويل الذي يلجأ إليه صُناع المسلسلات أحيانا، بهدف الوصول إلى 30 حلقة.

واستطاعت المسلسلات القصيرة أن تحقق نجاحات ساحقة سواء في الموسم الرمضاني الزاخر بالأعمال المتنوعة أو خارجه، بسبب سرعة الأحداث وثرائها.

وبعد انتهاء مسلسلات النصف الأول من رمضان، التي حققت نجاحا ملحوظا مثل مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، و"صلة رحم"، و"أشغال شقة"، يشارك في النصف الثاني من الماراثون الرمضاني عدد كبير من المسلسلات القصيرة لأهم نجوم الوطن العربي مثل المسلسل السوري اللبناني "2024" لنادين نسيب نجيم، و"جودر" لياسر جلال، إلى جانب "فراولة" لنيللي كريم.

وفيما يلي نستعرض أبرز الأعمال الدرامية في النصف الثاني من شهر رمضان 2024:

نجوم الصف الأول

قررت النجمة المصرية نيللي كريم أن تعيد تجربة الكوميديا من جديد بعد النجاح الذي حققه مسلسل "100 وش"، والذي نافست به في رمضان 2020، وفي هذا الموسم ستشارك بمسلسل "فراولة" الذي يعرض بداية من النصف الثاني من رمضان، لتصبح أول تجربة لها في دراما الـ15 حلقة، والذي شجعها على هذه الخطوة هو النجاح الكبير الذي حققته الفنانة المصرية منى زكي بمسلسل "تحت الوصاية" العام الماضي، وذلك وفقا لتصريحات صحفية سابقة لنيللي كريم.

تدور أحداث مسلسل "فراولة" في إطار كوميدي حول فتاة فقيرة تمتهن علم الطاقة لتصبح حديث منصات التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة شيماء سيف وأحمد فهيم وصدقي صخر، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.

كما يشارك الثنائي آسر ياسين وعائشة بن أحمد في النصف الثاني من رمضان بمسلسل "بدون سابق إنذار"، والذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول زوجين في انتظار مولودهما الأول إلا أن القدر كان له رأي آخر.

ومسلسل "بدون سابق إنذار" من تأليف الكاتبة السورية ألمى كفارنة، ومن إخراج المصري هاني خليفة.

ومن جانبه، أعلن النجم ياسر جلال عن مشاركته في الجولة الثانية من الماراثون الرمضاني بمسلسل الفانتازيا "جودر" المستوحى من حكايات "ألف ليلة وليلة"، والذي يعد من بين الأعمال الدرامية الأضخم إنتاجا هذا الموسم، ومن المفترض أن تعرض حلقاته الـ15 في رمضان الجاري، وسيتم استكمال الجزء الثاني من المسلسل في رمضان 2025.

ويشارك في بطولة المسلسل نور وتارا عماد، وياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

وبعد ثلاث سنوات من الغياب عن ساحة الدراما الرمضانية، يعود الفنان محمد عادل إمام إلى جمهوره بمسلسل "كوبرا" الذي ينتمي إلى الدراما الشعبية، حيث يجسد شخصية شاب مصري بسيط يمتلك ورشة إصلاح سيارات، ويواجه مواقف تجعله في صراع بين الخير والشر.

ويشاركه البطولة منة فضالي وعلاء مرسي ومجدي كامل ومحمد ثروت، ومسلسل "كوبرا" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

وبدورها، ستلحق الممثلة المصرية ياسمين صبري بالموسم الرمضاني عبر مسلسل "رحيل"، الذي تعود به إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات، حيث تقدم من خلاله دور فتاة بسيطة تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية تزج بها إلى السجن، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

ثنائية كريم محمود عبد العزيز وشيكو

كما أصبح الجمهور على أعتاب ثنائية كوميدية جديدة في منتصف شهر رمضان مع النجمين كريم محمود عبد العزيز وشيكو، اللذين يتقاسمان بطولة مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، الذي سيتناول المشكلات والخلافات الزوجية في إطار كوميدي سلس.

ويشاركهما البطولة آية سماحة وشريف رمزي ودنيا سامي، كما سيظهر الفنان صلاح عبدالله ضيف شرف ضمن أحداث المسلسل.

"خالد نور وولده نور خالد" من إخراج محمد أمين وتأليف الثنائي أحمد عبد الوهاب وكريم سامي مؤلفا مسلسل "البيت بيتي"، الذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا.

المعاناة الفلسطينية في "مليحة"

على صعيد آخر، دفعت المعاناة التي تعيشها العائلات الفلسطينية قبل العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وبعده، الكاتبة رشا الجزار والمخرج عمرو عرفة لتناول قصة أسرة فلسطينية تعيش في السلوم -مدينة مصرية على حدودها الغربية مع ليبيا- إلا أنها تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر، وعبر الأحداث يستعرض المسلسل الصعوبات التي تواجهها الأسرة في رحلة العودة الشاقة.

ومسلسل "مليحة" يعد أول بطولة مطلقة للممثل والمغني دياب، ويشاركه في المسلسل ميرفت أمين وأشرف زكي وماجدة زكي وعلي الطيب.

عودة "النقيب سما" في 2024

فيما سيرافق الجمهور العربي "النقيب سما" في مغامرة جديدة بالمسلسل اللبناني السوري "2024"، الذي بدأ في المنافسة الرمضانية منذ منتصف الشهر، ويعد جزءا جديدا من مسلسل "2020" الذي عُرض قبل 4 سنوات، وتقاسم بطولته اللبنانية نادين نسيب نجيم مع الفنان السوري قصي خولي، وحققا نجاحا كبيرا وشعبية عربية واسعة آنذاك.

ولكن قررت شركة إنتاج "صباح إخوان" أن تكون أحداث هذا الموسم منفصلة تماما عما حدث بالموسم الأول، حيث ستكون شخصية "النقيب سما" التي تجسدها نجيم هي محور العمل، ومن المفترض أن تبدأ مهمة جديدة مع أبطال جدد، أبرزهم الفنان السوري محمد الأحمد واللبنانيون رفيق علي أحمد وطوني عيسى ووسام صليبا، لذلك لم يتم التعاقد مع خولي على أداء شخصية صافي مرة أخرى.

ووفق تصريحات تلفزيونية سابقة، طلب خولي من الجهة المنتجة أن لا يتطرقوا أبدا إلى الشخصية في هذا الجزء، وحدث ذلك بالتراضي تماما بين كل الأطراف بدون أي خلافات مثلما أُشيع.

يشار إلى أن مسلسل "2024" هو من عمل صُناع الجزء الأول المؤلف بلال شحادات، والمخرج فيليب أسمر.