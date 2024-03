بريانكا شوبرا تغضب المسلمين بزيارة معبد أقيم على أطلال مسجد تاريخي

أثارت صور شاركتها الممثلة الهندية، بريانكا شوبرا، رفقة زوجها الأميركي، نيك جونز، وابنتهما مالتي ماري، وهي تزور المعبد الهندوسي رام ماندير في أيوديا بولاية أوتار براديش، أول أمس الأربعاء، غضبا واسعا عبر المنصات، وذلك لأن المعبد قد بني بالقوة على أطلال مسجد كبير، وتسببت هدمه بأحداث شغب عارمة قمعتها الشرطة الهندية والجماعات الهندوسية، وتسببت في مقتل أكثر من ألفين أغلبهم من المسلمين.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، احتفى في 22 يناير/كانون الثاني الماضي بافتتاح المعبد الذي وصف بالأكبر بتاريخ الهند من حيث المساحة وعدد المصلين، بعد أن هدم المسجد البابري، والذي يعود إلى القرن الـ16 الميلادي خلال العصر المغولي، ودُمر في تسعينيات القرن الماضي على يد الجماعات الهندوسية المتطرفة بزعمهم أن موقع أيودهيا هو مسقط رأس الإله رام.

ورفض زعماء حزب المؤتمر، وهو أكبر حزب معارض في الهند، حضور حفل افتتاح المعبد، وفي الأيام التي تلت الحفل، تحركت الحكومة الهندية لهدم مواقع التراث الإسلامي الأخرى التي يعود تاريخها إلى قرون مضت. وتم الإبلاغ عن حوادث في جميع أنحاء الهند حيث قامت حشود قومية هندوسية مسلحة بتخريب الممتلكات المملوكة للمسلمين.

What we saw in Ayodhya yesterday, 22nd January, will be etched in our memories for years to come. pic.twitter.com/8SXnFGnyWg

وكان افتتاح المعبد بمثابة وفاء بوعد انتخابي لمودي وحزبه بهاراتيا جاناتا اليميني للفوز بولاية ثالثة في السلطة بانتخابات وطنية التي تجرى هذا العام، في تجاهل واضح لدماء المسلمين وحقوقهم، وبخطوة أدانتها منظمة التعاون الإسلامي وجمعيات حقوقية حينها.

ويبلغ تعداد المسلمين في الهند 172 مليون نسمة، بنسبة تصل إلى 14.2% من السكان (وفق الإحصاءات الرسمية لعام 2011).

وجددت زيارة الممثلة الهندي العالمية، غضب المسلمين والحقوقيين عبر المنصات، لاسيما أن بريانكا تقدم نفسها كسفيرة للنوايا الحسنة وناشطة في مجال حقوق الإنسان في الحين الذي تتجاهل فيه مشاعر المسلمين ودماءهم.

وتساءل الصحفي، ياشار علي، قائلا "هل يدرك نيك جوناس أن زوجته القومية الهندوسية قد أخذته إلى أحد أكثر المواقع إثارة للجدل في الهند؟ الموقع الذي دمر فيه حشد من القوميين الهندوس مسجدا".

OMG

Does Nick Jonas realize that his Hindu Nationalist wife has taken him to one of the most contentious sites in India?

The site where a Hindu nationalist mob destroyed a mosque.

Truly curious if he has any idea. https://t.co/JzCfTJuoSf

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) March 21, 2024