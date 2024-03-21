هزل ومهازل في الكوميديا المصرية على شاشة رمضان 2024

تحتل المسلسلات الكوميدية مكانة كبيرة لدى المشاهدين خصوصا خلال شهر رمضان هذا العام، حيث يحتاج المتفرج العربي إلى البهجة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة.

ولم يخيب صناع المسلسلات هذا العام آمال الجمهور العربي بتقديم عدة مسلسلات كوميدية، وأخرى تجمع بين الكوميديا وأنواع أخرى من الدراما، غير أننا سنركز هنا على الأعمال الكوميدية فقط، ونقسمها بين كوميديا الملهاة والكوميديا الهزلية.

"الكبير أوي".. هل يلفظ أنفاسه الأخيرة؟

يُطلَق على "الكوميديا الهزلية" مصطلح "هزل"، وهي مترجمة من الكلمة اللاتينية "Farcire" وتعني "يحشو"، وذلك لأن هذه الأعمال الكوميدية محشوة بالفكاهة والضحك والنكات، ويقول الناقد نبيل راغب عن هذا النوع من الأعمال الفنية "ظلت الأعمال الهزلية تتطور حتى زمننا هذا، بحيث أصبحت تُطلق على الكوميديا الهزلية الصارخة التي تبالغ في تصوير الشخصيات وتطوير الأحداث بهدف إثارة الضحكات بأي وسيلة ممكنة، حتى لو تعدت حدود اللياقة والذوق العام".

ينتمي مسلسل "الكبير أوي" منذ موسمه الأول إلى الكوميديا الهزلية أو الهزل، فالإضحاك هو هدفه الأسمى الذي من أجله تتم إضافة ممثلين من جزء لآخر لضخ دماء كوميدية جديدة تقلل من إحساس المشاهدين بالاعتياد على "الإفيهات" (الطرائف أو النكات) وملقيها، ولكن هذا لا يمنع إعادة إنتاج الدعابات السابقة نفسها بأشكال أخرى.

يعود "الكبير أوي" في 2024 بالفريق القديم ذاته مع غياب شخصية "فزاع"، والعمل من إخراج أحمد الجندي وبطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام. وتدور كل بضع حلقات حول حدث مركزي ما، ثم ينتهي ليبدأ حدث آخر وهكذا، ولكن هذا العام يبدأ بشكل خاطئ، فبينما تخاطب حلقات المواسم السابقة كلا من البالغين والأطفال، يبدو هذا الموسم كما لو أنه موجه لصغار السن وحدهم، فتدور أحداثه حول تسلط "الكبير أوي" ورفضه مساعدة عائلته بشكل دائم، فتتم معاقبته على يد كائن أسطوري يُدعى "الشمامة" التي تختطفه وتطلب منه مهام مستحيلة وإلا سيظل أسيرها للأبد.

يتمثل حل أزمة "الكبير" في مساعدة أي شخص يقابله، ولسوء حظه يكون الطلب الأول على يد صديقه "نفادي" الذي يحلم بالزواج من الممثلة "أمينة خليل"، ومن هنا تبدأ المحاولات الهزلية لتحقيق هذا الطلب شبه المستحيل.

تتوالى "إفيهات" المسلسل التي تبدو طوال الوقت إما مكررة وإما تفتقد التوقيت الصحيح وإما غير مضحكة بالمرة، لينتهي به الحال كقصة أطفال تقدم عظة أخلاقية حول ضرورة مساعدة الغير.

"أشغال شقة"

في مسلسل آخر نجد كوميديا هزلية أخرى في "أشغال شقة" من إخراج خالد دياب وتأليفه مع شيرين دياب وبطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب، ويدور حول عائلة صغيرة تتكون من أب يعمل في الطب الشرعي، وأم مذيعة تلفزيونية ينُجبان توأما، ويعانيان في رعاية الطفلين معًا ولذلك تلجأ الأسرة لتشغيل عاملة منزلية.

تقدم كل حلقتين من المسلسل عاملة جديدة، مما يقود للعديد من المواقف الكوميدية نتيجة لأنماط هذه العاملات، فالأولى منشغلة بالمشاكل المستمرة بين ابنتها وزوج ابنتها، والثانية طاهية ماهرة لدرجة تؤدي لزيادة وزن الأم الشابة بصورة تهدد مسيرتها المهنية، في حين أن الثالثة جميلة بشكل يجذب اهتمام الرجال بمن فيهم الأب وزملاؤه بالعمل.

وبالرجوع لتعريف نبيل راغب المذكور سابقا، نجد أن المسلسل يبالغ في تصوير الشخصيات وتطوير الأحداث بهدف إثارة الضحك، فالشخصيات سواء الأساسية منها أو الثانوية ليست إلا صورا مكبرة لعيوبها، فوالدة الأب هي الحماة التي ترغب في التحكم بحياة ابنها حتى لو كان يعني تغيير كل أثاث منزله على ذوقها الخاص، وابن الخالة "عربي" شخص مستغل وغبي، بينما الأب "حمدي" طبيب شرعي ولكنه يتمنى لو دخل كلية الشرطة فيقوم بمهام غير منوطة به لإرضاء هذه النزعة فيه، ويتعدى المسلسل حدود اللياقة والذوق العام بسخريته الشديدة من الزوجة الزائدة الوزن ونهمها للطعام بعد الولادة، أو تحرش البطل وزملائه بالمربية الشامية الجميلة، فيقع المسلسل في النهاية في فخ الشخصيات الكاريكاتيرية المبسطة والمواقف المبالغة لأغراض الكوميديا التي تكون موفقة أحيانا وفي أحيان أخرى لا تكون موفقة.

ملهاة الأبوة

يتمثل نوع آخر من الكوميديا في الملهاة ويقول عنها الناقد نبيل راغب "كان الأستاذ أحمد حسن الزيات أول من عرف لفظ الكوميديا بمصطلح الملهاة لما تحمله في طياتها من لهو وسخرية وابتسامات وضحكات نابعة من مفارقات الحياة اليومية، ولأنها تعالج الجانب الطريف والخفيف والمرح من أفعال الشخصيات أو البشر".

ينطبق ذلك التعريف على مسلسل "بابا جه" من إخراج خالد مرعي وتأليف وائل حمدي وبطولة أكرم حسني ونسرين أمين ومحمد أوتاكا.

ويجمع بين كل من "الكبير أوي" و"أشغال شقة" و"بابا جه" الأسلوب ذاته من تقسيم أحداث المسلسل إلى مجموعة حلقات متتالية، لكل منها فكرة مركزية ويظهر فيها ضيوف شرف يؤثرون على مجرى الأحداث. تتمثل الشخصية الرئيسية في مسلسل "بابا جه" في "هشام" مدير سابق لفندق، ولكن أتى وباء كورونا ليفقده عمله، فيصاب بالإحباط ولا يبحث عن عمل آخر لعدة سنوات، ويقضي أغلب وقته في لعب الألعاب الإلكترونية.

يتحول "هشام" مع الوقت إلى شخص تطلق عليه زوجته وابنته "بلا فائدة"، ونتيجة لمفارقة كوميدية يفتتح "هشام" مع ابن عمته مشروعا على الإنترنت بعنوان "بابا جه" يعمل على تأجير خدماته كأب لكل من يحتاجها، وفي كل حلقتين يتم تغيير المهمة التي يقوم بها "هشام".

تتمثل الكوميديا في المواقف التي يتعرض لها "هشام" خلال عمله كأب مُسّتَأجر، ولكن المفارقة الكبرى تنبع من قيامه بمهام الأب لأشخاص آخرين، بينما يهمل ابنته الحقيقية في المنزل التي تفتقد وجوده، ويناقش المسلسل بشكل أساسي دور الأب في الأسرة وعدم حصره في الجوانب المادية إلى أخرى حياتية مثل المشاركة الجدية في تربية الأبناء، ولكن مرة أخرى جاءت القصص وعظية ومباشرة مع غياب الجانب الكوميدي منها بشكل كبير.

مشاكل الآباء والأبناء كذلك هي المحور الرئيسي لمسلسل كوميدي آخر وهو "كامل العدد +1" من إخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو الجزء الثاني من العمل بعد النجاح الكبير للجزء الأول العام الماضي.

يستكمل مسلسل "كامل العدد +1" قصة عائلة "ليلى" و"أحمد" الكبيرة العدد، فكل منهما كان متزوجا في السابق ولديه عدد كبير من الأطفال، وحدثت العديد من المواقف الكوميدية نتيجة تأسيس هذه العائلة العملاقة، وفي هذا الجزء ينجبان طفلا جديدا، ويعانيان من نتائج وفاة الزوج السابق لـ"ليلى" ووالد اثنين من أطفالها، في حين ينضم أعضاء جدد للعائلة الممتدة مثل والدة "عمر" المتوفى، بالإضافة إلى مشاكل مستجدة مثل ارتباط الابنة الكبرى بأحد زملائها في الجامعة، وانضمام أكبر الأبناء لفريق كرة القدم في نادي رياضي كبير.

تعيش العائلة في فوضى نتيجة لهذا العدد الكبير من الأطفال، ولكنها فوضى تتميز بالدفء الأسري، وبكوميديا ناتجة عن مفارقات مكتوبة بشكل خفيف دون اللجوء لأي عظات أخلاقية واضحة، خصوصا مع حفاظ المسلسل على التوازن بين قصص الأطفال والأجداد، وتفاعل "ليلى" و"أحمد" مع كل هذه الأحداث، ليصبح هذا العمل أفضل المسلسلات الكوميدية في رمضان، رغم عدم لجوئه إلى أي "إفيهات" كوميدية.