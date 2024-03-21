مشاركات النجوم المصريين في الدراما الخليجية برمضان

شارك الفنانون المصريون خلال العقود الماضية في عدد كبير من الأعمال الدرامية والمسرحية الخليجية، لا سيما مع اندماج المصريين في المجتمع الخليجي.

ومع اتساع الإنتاج الخليجي خلال السنوات الماضية اتسعت آفاق التبادل الثقافي بين مصر والخليج، فزادت مشاركات المصريين في المسلسلات الخليجية مثل الفنانة تارا عماد التي تعاونت مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في المسلسل الإماراتي "دوائر الحب" عام 2015 إلى جانب مشاركة الفنان نشوى مصطفى في المسلسل السعودي "عمارة الأسرار" عام 2004.

كما شهد الموسم الرمضاني مشاركات عدة للنجوم المصريين، فهل أثرت مشاركاتهم تلك الأعمال؟

4 وجوه مصرية في "زوجة واحدة لا تكفي"

يعد المسلسل الكويتي "زوجة واحدة لا تكفي" هو واحد من الأعمال الدرامية الخليجية الأكثر شهرة هذا العام، ويرجع ذلك إلى قصته الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي البسيط، إذ تدور الأحداث حول رجل مصري متزوج من سيدة كويتية (هدى حسين) يعيشان برفقة أولادهما حياة مثالية، حتى ينكشف سره بأنه متزوج من 3 سيدات أخريات من جنسيات عربية مختلفة.

وقع اختيار مخرج العمل علي العلي على عدد من الممثلين المصريين ليشاركوا في العمل، وكان من بينهم الفنان ماجد المصري الذي يطل لأول مرة من خلال الدراما الخليجية بشخصية "رشيد"، وإلى جانب آيتن عامر التي تجسد دور إحدى زوجات رشيد، قدمت الفنانة نور الغندور دور ابنة رشيد، وهي التي بدأت مسيرتها الفنية من نافذة الدراما الكويتية لكونها مقيمة بالكويت، بالإضافة إلى الفنانة المصرية الشابة شيماء يونس التي تقدم دور "نازك" الزوجة السورية.

كما أن المسلسل يضم ممثلين من جنسيات عربية أخرى مثل اللبنانية سينتيا صموئيل والقطرية سحر حسين.

يشار إلى أن "زوجة واحدة لا تكفي" واجه انتقادات عديدة بسبب جرأة بعض المشاهد، التي اعتبرها البعض غير مناسبة للعرض في شهر رمضان المبارك، كما أعلنت وزارة الإعلام الكويتية في بيان رسمي اتخاذ إجراءات ضد العمل معبرة عن رفضها لأي أعمال فنية تُسيء إلى دولة الكويت أو تمس أخلاقيات المجتمع، وفق البيان.

شيماء سيف في الدراما القطرية لأول مرة

أما الفنانة الكوميدية المصرية شيماء سيف فهي وجه ليس بجديد على الدراما الخليجية، حيث شاركت على مدار الـ3 سنوات الأخيرة في مجموعة من الأعمال الدرامية الخليجية، كان من أبرزها المسلسل السعودي "الديك الأزرق" عام 2021، إلى جانب ظهورها كضيفة شرف في المسلسل الكويتي "منزل 12" العام الماضي.

وفي رمضان 2024 لديها أكثر من مشاركة بالدراما الخليجية مع المسلسل الكويتي "ملفات منسية" الذي ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق، وتتصدر بطولته مع شجون الهاجري وعبد الله بو شهري، وتدور أحداث المسلسل حول حوادث اختطاف الأطفال في فترة نهاية التسعينيات من القرن الماضي وبداية الألفية، وهو من تأليف محمد خالد النشمي وإخراج مناف عبدال.

بالإضافة إلى تعاونها في الدراما القطرية لأول مرة من خلال المسلسل الكوميدي "قهوة الطيبين" الذي تشارك فيه برفقة نجوم الخليج أحمد العونان وخالد العجيرب وفاطمة الشروقي، إلى جانب عبد الحميد الشرشني بقيادة المخرج اللبناني جان يمين والمؤلف القطري عبد الله القحطاني .

وتدور أحداث "قهوة الطيبين" حول مجموعة من الموظفين المتقاعدين الذين يحاولون ألا يستسلموا للحياة بعد سن الـ60.