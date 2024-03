الموسم الثاني من "أندور".. تفاصيل المؤامرات التي انتهت بحرب النجوم

يُعرض الجزء الثاني من مسلسل "أندور" في بداية النصف الثاني من عام 2024 رغم التوقعات السابقة بتأخر عرضه، ويعد العمل الذي تروي قصته ما قبل أحداث سلسلة "حرب النجوم" واحدا من أنجح مسلسلات ديزني، خاصة بعد الصدى الجماهيري الكبير للجزء الأول، ورغم عدم وجود تاريخ إصدار رسمي، فإن التصريحات الصحفية للممثل ستيلان سكارسغارد -الذي يشارك في بطولة العمل- تشير إلى انتهاء التأجيل الذي تعرض له نتيجة إضرابات هوليود.

وأدى إضراب كتاب وممثلي هوليود العام الماضي إلى تأخر إصدار عدد كبير من الأعمال، من بينها الجزء الثاني من "أندور"، الذي توقف تصويره قبل أسبوعين فقط من انتهائه، مما دفع إلى تأخير تاريخ عرضه.

تقود نهاية الجزء الثاني من مسلسل "أندور" إلى أحداث فيلم "المارقة: روج وان" (Rogue One: A Star War Story) (2016)، ومن المتوقع أن يشبه الموسم الثاني من "أندور" ذلك الفيلم سواء في الشخصية الرئيسية أو في التسلسل الزمني للأحداث.

فريق العمل

من المتوقع أن يعود الفريق الرئيسي للموسم الثاني، بالإضافة إلى اختيار بنيامين برات في دور لم يكشف عنه بعد، كما سيعيد كل من دينيس جوف وكايل سولير تمثيل شخصيتي ديدرا ميرو وسيريل كارين، اللذين كانا من أبرز شخصيات الموسم الأول، ومع تطور القصة ورغبتهما في إحباط المتمردين سيترقب الجمهور ما سيقدمانه في حبكة الموسم الثاني.

ليس من الواضح بعد ما إذا كان أندي سركيس سيعود مجددا في شخصية كينو لوي، التي لاقت نجاحا وإعجابا جماهيريا كبيرا وكان لها دور محوري في الجزء الأول.

جسد سركيس دور سجين قديم لم يتبق سوى عام على انتهاء عقوبته، لكنه قام بتنظيم وقيادة أعمال شغب ضد حراس السجن بمصاحبة كاسيان أندور، حتى وصل إلى غرفة التحكم وتسبب في انتفاضة كبيرة على مستوى السجن بالكامل، ورغم هرب الكثير من السجناء بسببه، فإن المشهد الأخير كشف عدم قدرته على السباحة، وبالتالي عجزه عن تخطي المياه العميقة المحيطة بالسجن.

ستظهر الممثلة آدريا أرخونا مجددا في دور بيكس كالين بعد أن أصبح دورها محوريا لارتباطها بصورة مباشرة بعمل المتمردين ووقوعها في شرك محاولة الإمبراطور الإيقاع بكاسيان وحلفائه.

حلقات الموسم الثاني

يتكون الموسم الثاني من 12 حلقة، وهو العدد نفسه لحلقات الموسم الأول، ومن المرجح أن تتراوح مدة الحلقة بين 30 دقيقة وساعة. تنقسم الـ12 حلقة إلى أربع مجموعات، تتكون كل مجموعة من ثلاث حلقات، وتمثل كل مجموعة من الحلقات عاما كاملا، ليصبح الموسم الثاني أكثر تنظيما من الموسم الأول.

ويمكن اعتبار الموسم الثاني بمثابة مقدمة لأحداث ثلاثية حرب النجوم الأصلية المكونة من "الأمل الجديد" (The New Hope) و"الإمبراطورية ترد الضربات" (The Empire Strikes Back) و"عودة جيدي" (Return Of the Jedi).

وقد غطت أحداث الموسم الأول سنة واحدة قبل معركة يافين. وبحلول بداية الموسم الثاني ستحدث قفزة زمنية مدتها سنة، وتستمر القفزات الزمنية السنوية مع كل ثلاث حلقات.

عودة إلى الماضي

قال الممثل كايل سولي، الذي يلعب دور "سيريل كارين"، لموقع "سي بي آر" إن أهم ما يميز الموسم الثاني هي الفجوات الزمنية التي تعود إلى السنوات الخمس الماضية قبل الوصول إلى أحداث فيلم "روج ون" في نهاية الأمر، لذلك سيجد المشاهد تطورا كبيرا في عوالم شخصية سيريل.

أما عن شخصية "أندور" فسوف يتم التطرق في الموسم الثاني أكثر إلى الطفولة الصعبة للبطل والمنعطفات المختلفة التي دفعته للتمرد، بالإضافة إلى مسار تحوله من متمرد إلى قائد ضمن صفوف المحاربين.

سيشهد الموسم الثاني اللقاء الأول الذي يجمع بين البطل ومون موثومان -التي تقوم بدورها الممثلة جينيفيف أوريلي- وهي حليفة مقربة من لوثين، كما سيركز على محاولاتها البقاء بعيدة عن أعين الإمبراطور من أجل تنظيم المتمردين، مما يظهر التحالف الرسمي النهائي للمتمردين، وكيف سيصبح القوة المقاتلة للإمبراطورية كما في فيلم حرب النجوم الأصلي.