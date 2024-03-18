"كونغ فو باندا 4" يواصل تفوّقه على "كثيب" ويحتفظ بصدارة شباك التذاكر

واصل فيلم "كونغ فو باندا 4" (Kung Fu Panda 4) تقدمه على الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي "كثيب: الجزء الثاني" (Dune: Part Two) في ترتيب إيرادات شباك التذاكر بأميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، وفقا للتقديرات التي أعلنتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة في وقت متأخر من يوم أمس الأحد 17 مارس/آذار 2024.

وحقق الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة هذه التي تمزج بين الفكاهة والفنون القتالية إيرادات بلغت نحو 30 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد، ليصل المجموع المتراكم لمداخيلها إلى 107.7 ملايين دولار في أميركا الشمالية و176.5 مليون دولار في بقية أنحاء العالم.

وفي هذا الجزء الجديد من السلسلة التي تنتجها أستوديوهات "دريمووركس"، يضطر الباندا المحبوب "بو" الذي يؤدي صوته الممثل جاك بلاك، إلى مواجهة عدوّ قادر على اتخاذ أشكال متعددة. وسعيا إلى التمكن من حماية "وادي السلام"، يتحالف الباندا مع الثعلبة الماكرة والسريعة البديهة زِن.

أما "كثيب: الجزء الثاني"، فاحتفظ بالمركز الثاني، محققا إيرادات بقيمة 29.1 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد.

ويتسم الفيلم الذي تبلغ مدته أكثر من ساعتين ونصف، وتولى إخراجه الكندي دوني فيلنوف بضخامته المشهدية، ويتناول مفاهيم السلطة والإيمان والتعصب.

وتدور أحداث القصة في كوكب أراكيس الذي تستوطنه ديدان رملية عملاقة، ويدور فيه صراع حول مورد فريد من نوعه.

وينطوي الفيلم المقتبس من سلسلة روايات الخيال العلمي للكاتب الأميركي فرانك هربرت على رسائل وأفكار عن البيئة وعن تَحَوُّل المياه سلعة نادرة بفعل النهب الصناعي للموارد.

ويؤدي الممثل الفرنسي-الأميركي تيموتيه شالاميه الدور الرئيسي، مجسدا شخصية القائد المنتظر بول أتريدس الذي يثأر لإبادة سلالته، فيما تؤدي زندايا دور المتمردة تشاني.

أما المرتبة الثالثة في ترتيب إيرادات شباك التذاكر بأميركا الشمالية، فحل فيها فيلم "آرثر ذي كينغ" (Arthur the King) بفارق كبير وإيرادات بلغت 7.5 ملايين دولار.

وحلّ رابعا فيلم الرعب "إيماجينري" (Imaginary) الذي يتناول دبا شريرا، بإيرادات بلغت 5.6 ملايين دولار، فيما كان المركز الخامس من نصيب الفيلم الدرامي الجديد "كابريني" (Cabrini) من إنتاج "إينجل استوديوز" بإيرادات بلغت 2.7 مليون دولار.

ويتناول الفيلم في نيويورك خلال القرن الـ19 حياة الراهبة الكاثوليكية الأم فرانسِس كابريني التي أُعلِنت قداستها بعد وفاتها.

وفي ما يأتي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية: