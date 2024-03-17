انتقادات لـ"نعمة الأفوكاتو" رغم النجاح.. وشبح "جعفر العمدة" يطارد العمل

تعود ثنائية الفنانة المصرية مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي عبر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي ينافس في النصف الأول من الماراثون الرمضاني الحالي.

وسبق للزوجين أن عملا معا في مسلسل "نسل الأغراب" عام 2021 الذي جمعها بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، كما أخرج سامي أولى بطولات عمر الدرامية المطلقة بمسلسل "لؤلؤ" عام 2020.

ورغم نجاح "نعمة الأفوكاتو" في التواجد ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في رمضان 2024 على مختلف منصّات البث التي تعرض العمل، فإن ثنائية سامي – عمر وقعت في بعض الأخطاء التي سبق أن ارتكبتها في أعمال سابقة، نرصد أبرزها فيما يلي:

حبكة درامية ضعيفة

ما زلنا نتابع الحلقات الأولى من "نعمة الأفوكاتو" الذي يدور في إطار درامي حول محامية شابة تصبح في يوم وليلة من الأثرياء بعد كسبها لقضية مهمة. ويتضمن العمل العديد من الـ"فلاش باك" التي تصوّر ماضي نعمة، دون إظهار الخلفيات التي جعلت منها محامية ناجحة يسند إليها قضايا كبيرة مقابل ملايين الجنيهات من قبل شخصية بارزة في المجتمع في حين أن مكتبها في منطقة شعبية.

ورغم إظهار مدى فطنة الشخصية، فإن زوجها صلاح (أحمد زاهر) ينجح باستغلالها بسهولة مطلقة مع علمها المسبق بغيرته الشديدة من نجاحها. ومع ذلك أعطته 8 ملايين جنيه مصري بدون وجود مبرر درامي واضح.

كما شكل ظهور عمر في أول مشاهد المسلسل بمكياج كامل وشعر منسدل استغراب الجمهور، كونها كانت هاربة من القبر بعدما دفنها زوجها وهي على قيد الحياة عقب معرفته برغبتها في الانتقام منه.

كما يمكن للمشاهد ملاحظة "المط" وتطويل المشاهد والأحداث مع أن المسلسل يتضمن 15 حلقة فقط.

لغة عربية ضعيفة

ظهر المخرج محمد سامي في لقاء تلفزيوني قبل أيام ليقول إن عمر بذلت مجهودا كبيرا خلال فترة التحضير لـ"نعمة الأفوكاتو"، لاكتساب الوزن حتى تشبه سيدات الطبقة الاجتماعية التي يتناولها المسلسل. أما بطلة العمل، فقالت إنها عانت إرهاقا نفسيا خلال تحضيرها للعمل، وإنها بذلت مجهودا كبيرا لإجادة اللغة العربية الفصحى والمصطلحات القانونية تحت تدريب أحد المستشارين القانونين.

ورغم ذلك، فإن الجمهور تفاجأ مع عرض الحلقات الأولى من ضعف لغتها العربية، وخاصة في مشهد المرافعة أمام المحكمة التي كانت مليئة بالأخطاء اللغوية والنحوية.

"جعفر العمدة" الحاضر الغائب

يبدو أن سامي ما زال يعيش على النجاح الساحق لمسلسله "جعفر العمدة" لمحمد رمضان الذي عرض في رمضان 2023، وهو ما جعله يمتنع عن أي مخاطرة في "نعمة الأفوكاتو" ويلجأ إلى معظم صنّاع "جعفر العمدة" بدايةً من كتابته للنص برفقة مهاب طارق الذي استخدم مصطلحات حوارية مشابهة لمسلسل العام الماضي.

كما أُسندت البطولة إلى أكثر من 50% من أبطال "جعفر العمدة"؛ أبرزهم سلوى عثمان، وطارق النهري، ولبنى ونس، إلى جانب نجوم سبق أن تعاون معهم سامي في أعماله السابقة مثل أحمد زاهر الذي تشارك معه في "البرنس" و"لؤلؤ"، و"حكاية حياة"، و"آدم".

ولم تسلم الموسيقى التصويرية من التكرار، فلجأ مخرج "نعمة الأفوكاتو" إلى موسيقى تُشعر المشاهد بأنه يتابع إحدى حلقات "جعفر العمدة" من شدة الشبه، وهي من ألحان هيثم نبيل وتوزيع خالد نبيل.

أخيرا، عبّر البعض عن الاستياء من إعلان محمد سامي ومي عمر أن "نعمة الأفوكاتو" تحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية بعد عرض الحلقة الأولى من العمل.

لكن في المقابل، أشاد كل من وزير الإعلام المصري السابق أنس الفقي، والمخرج والمنتج مجدي الهواري بالمسلسل، وبأداء عمر.