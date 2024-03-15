نشيد الإبادة.. مغني "راب" إسرائيلي يدعو لقتل الفلسطينيين وتفجير منازلهم

تصدرت أغنية "راب" إسرائيلية تدعو لقتل الفلسطينيين وتفجير منازلهم في غزة والضفة الغربية مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري، رغم أنها صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنها لم تحقق انتشارا إلا خلال الأيام القليلة الماضية، وبلغ عدد المشاهدات أكثر من 1.8 مليون على اليوتيوب.

وتحمل كلمات الأغنية المعروفة باسم "شاغير" أو "الإطلاق" دعوات صريحة لتفجير المنازل كما في جمل "سنتأكد من أن غزة ستصبح مدينة ملاه سعيدة/ وسنفجر منزلك مجانا".

والأغنية التي أنتجها الإسرائيلي إلياد سابير، ومغنيا الراب تالي باز وأفيف راسكاي تعبر في كلماتها عن الإعجاب بعدوان إسرائيل المستمر على غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 31 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وترسم الأغنية خطط المعركة، وتحدد أهدافها، حيث تقول كلماتها:

"تعرف القوات الجوية/ لقد جاؤوا ليحددوا الثمن/ لا مزيد من ضرب أسطح المنازل/ لا مزيد من التحذيرات المسبقة اليوم/ لقد جئنا بالزي الرسمي/ ونحن لم نأت للعب/ من القبلات إلى البنادق حتى تمحى غزة".

كما دعت الأغنية أيضا إلى قتل الفلسطينيين في جنين وفي الضفة الغربية بكلمات: "وجنين تحت اللعنة البكر/ هناك الكثير من الأهداف".

وتواجه الأغنية في المقابل انتقادات، وقد أطلق عليها البعض "نشيد الإبادة الجماعية".

أغنيات الإبادة

وقبل أسابيع، حصدت أغنية أخرى، هي "حربو ضربو" (Harbu darbu)، أكثر من 20 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ودعت إلى قتل المطربة دوا ليبا وعارضة الأزياء بيلا حديد، بعد أن دعت النجمتان إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأثارت "حربو ضربو" حالة من الغضب والاستياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تصدرت منصات الموسيقى والأغاني، وذلك لتضمنها تحريضا صريحا لإبادة الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

الأغنية طرحها ثنائي الراب الإسرائيليان، نيسيا ليفي التي خدمت في الجيش الإسرائيلي لمدة عام، مع دور سوروكر الذي غنى من قبل للمخدرات، تصدرت مؤخرا قوائم الأغاني في إسرائيل وحققت أكثر من 18 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب منذ إصدارها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقد حرض الثنائي ضد الشعب الفلسطيني من خلال الأغنية التي تعرض صورا لجنود جيش الاحتلال في لقاء مع هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقطع فيديو من حفل غنائي للمغنية الإسرائيلية رينات بار، أمام جنود الجيش الإسرائيلي، وهي تهدد القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، ورئيس مكتبها السياسي في غزة، يحيى السنوار، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، بالموت.

وكانت كلمات الأغنية التي رددتها رينات، تقول: "غدًا يموت يحيى السنوار، وغزة كلها"، في تهديد واضح وصريح للقيادي الفلسطيني.