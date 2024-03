"لا يحبون العرب".. مغنية كندية بمسابقة يوروفيجن تتهم الوفد الفرنسي بالعنصرية

فرنسا- أثارت مغنية كندية من أصول مغربية تفاعلات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن اتهمت الوفد الفرنسي ومجمع فرانس تلفزيون -خلال مسابقة يوروفيجن- بممارسة العنصرية عليها بسبب أصولها.

وقالت المغنية لازارا خلال تصريحاتها لدى بودكاست "كنت سمراءَ عندما جاؤوا لأخذي. لكن كان لا بد من أن أكون شقراء، مارلين مونرو، لذلكْ هناك ضغط، اتصلت بي رئيسة الوفد ألكسندرا ريدي-أميل غاضبة للغاية في الليل: يجب أن تصبغي شعرك. أنت عربية، مع شعر بني تبدين عربية للغاية، عندما تكونين شقراء، تبدين أقل عربية، والفرنسيون لا يحبون العرب".

the french delegation told la zarra to dye her hair blonde so she would look less arab. this is soo disgustingly racist pic.twitter.com/Dljn8vxfWM

— v (@tuteniras) March 10, 2024